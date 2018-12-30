Китайский аппарат – межпланетная станция "Чанъэ-4" — вышел на эллиптическую орбиту вокруг Луны и готовится к мягкой посадке на обратную сторону естественного земного спутника. Выход на орбиту состоялся в 03:55 по времени Москвы, уточняет РИА Новости. Все системы станции работают штатно.

Китайский «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратную сторону Луны

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