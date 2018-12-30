Космос

Китайский «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратную сторону Луны
Вести.Ru
вчера в 23:07

Китайский аппарат – межпланетная станция "Чанъэ-4" — вышел на эллиптическую орбиту вокруг Луны и готовится к мягкой посадке на обратную сторону естественного земного спутника. Выход на орбиту состоялся в 03:55 по времени Москвы, уточняет РИА Новости. Все системы станции работают штатно.
Вести.Ruвчера в 23:07
с чего всё началось

Китайский аппарат «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратной стороне Луны

Китайский аппарат для исследования обратной стороны Луны "Чанъэ-4" в воскресенье вышел на заданную орбиту, откуда планируется осуществить его мягкую посадку на поверхность естественного спутника Земли, сообщается в официальном аккаунте программы Китая по изучению Луны в соцсети WeChat.
РИА Новостивчера в 22:48

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Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратной стороне Луны

Комсомольская правда00:43

Китайский аппарат приготовился к посадке на Луну

Телеканал 360°00:29

Китайский аппарат «Чанъэ-4» заходит на посадку на обратной стороне Луны

Life.ru00:24

Китайский «Чанъэ-4» приблизился к Луне

Газета.Ruвчера в 23:41

Космический аппарат Китая «Чанъэ-4» прошел подготовку к посадке на обратной стороне Луны

ТАССвчера в 23:35

Китайский «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратную сторону Луны

Вести.Ruвчера в 23:07

Китайский аппарат «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратной стороне Луны

РИА Новостивчера в 22:48
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Космос

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