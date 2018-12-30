Космос
Китайский аппарат – межпланетная станция "Чанъэ-4" — вышел на эллиптическую орбиту вокруг Луны и готовится к мягкой посадке на обратную сторону естественного земного спутника. Выход на орбиту состоялся в 03:55 по времени Москвы, уточняет РИА Новости. Все системы станции работают штатно.
Вести.Ruвчера в 23:07
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с чего всё началось
Китайский аппарат для исследования обратной стороны Луны "Чанъэ-4" в воскресенье вышел на заданную орбиту, откуда планируется осуществить его мягкую посадку на поверхность естественного спутника Земли, сообщается в официальном аккаунте программы Китая по изучению Луны в соцсети WeChat.РИА Новостивчера в 22:48
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Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратной стороне Луны
Комсомольская правда00:43
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
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