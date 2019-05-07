Экономика
Китайский ЦБ в апреле закупил около 15 тонн золотаИнтерфакс вчера в 10:02
Народный банк Китая в апреле 2019 года увеличил объем запасов золота в составе международных резервов на 0,48 млн унций (около 15 тонн), следует из опубликованной ЦБ статистики. По состоянию на конец апреля золотой запас страны составляет 61,1 млн унций (1,9 тыс. тонн) на сумму $78,349 млрд.
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Армия и оружие
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В Японии число пострадавших детей при наезде автомобиля достигло 15
В Японии количество госпитализированных в результате наезда автомобиля на группу детей дошкольного возраста возросло до пятнадцати человек.
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Хоккей
«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ
В финале Западной конференции "блюзмены" сыграют с победителем пары "Колорадо Эвеланш" – "Сан-Хосе Шаркс".
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Общество
Врио губернатора Забайкалья за 2018 год заработал больше 5 млн рублей
В пользовании врио губернатора находится квартира площадью 147,8 кв. м. Супруга Осипова в 2018 году заработала 1,6 млн рублей.
Обновлено в 01:33
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Обновлено вчера в 22:48
Армия и оружие
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Генеральная репетиция парада Победы 7 мая завершилась на Красной площади.
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Шашлычный набор подорожал в России на 16% за год
В число регионов, лидирующих по затратам на минимальный шашлычный набор, вошли Московская область и Москва, Свердловская и Челябинская области, Татарстан, отмечают аналитики.
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Общество
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Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
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Apex Legends планирует охватить китайские мобильные устройства
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Солнцезащитный крем признали потенциально опасным
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В результате стрельбы в школе в Денвере пострадали восемь учащихся
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В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
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Меган Маркл уже выбрала имя для новорожденного сына
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Двадцать девятого апреля в Швеции были подведены итоги тендера на демонтаж двух корпусов реакторов первого и второго энергоблока АЭС "Оскархамн" и двух корпусов на АЭС "Барсебек".
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