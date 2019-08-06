Финансы
Китайский ЦБ продолжил обесценивать юань и «нарвался» на жалобу СШАРосбалт вчера в 03:21
Накануне Центробанк КНР, реагируя на решение США ввести новые повышенные пошлины на китайские товары, уронил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года — до 6,9225 за доллар.
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Экономист объяснил «болезненную реакцию» США на снижение курса юаня
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Последствия торговой войны с Китаем обернулись для США болезненной реакцией по юаню
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 22:08, Вашингтон
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