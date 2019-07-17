Общество
Китайские туристы расхищают один из самых красивых пляжей ВладивостокаTravel Russian News 07:28
Китайские туристы могут уничтожить один из уникальных российских пляжей, расположенный во Владивостоке: игнорируя все запреты, путешественники килограммами вывозят отшлифованные кусочки стекла из Стеклянной бухты. Как стал известно, о проблеме сообщили местные жители.
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Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Обновлено в 03:41
Кино
«Звездный путь» может стать последним фильмом Квентина Тарантино
Рассуждая о грядущем завершении своей кинокарьеры, Квентин Тарантино отметил, что «Звездный путь» действительно может стать последним проектом в его фильмографии.
Обновлено вчера в 11:09
Общество
В Туве ввели режим ЧС из-за повышения уровня воды в реках
Обновлено в 00:35
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туроператоров
Турецкие отельеры понизили цены для российских туроператоров из-за сокращения загрузки отелей.
Обновлено вчера в 13:48
Общество
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Происшествия
Стало известно о заказчике «дела Голунова»
Высокопоставленный сотрудник управления ФСБ по Москве заказал полицейским «прижать» журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 07:34
Политика
В деле о MH17 найдены новые свидетели
Обновлено в 06:33
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
Подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Как пояснил Караваев, «лодка может иметь на вооружении торпеды, мины и даже крылатые ракеты «Калибр», которые стартуют горизонтально под водой», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Политика
Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Технологии
Роскачество не получало претензий от компании «Доктор Веб»
В Роскачестве рассказали, что в организацию не поступали никакие претензии относительно результатов исследования антивирусных программ.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Алена Шишкова устроила сюрприз маме Тимати
Модель решила устроить матери Тимати сюрприз, нагрянув в гости неожиданно.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Ударный вертолет Ка-52К сможет эвакуировать раненых с корабля на берег
Корабельный ударный вертолет Ка-52К "Катран" в отличие от базового сухопутного Ка-52 "Аллигатор" получил внешнюю подвеску для эвакуации раненых с корабля на берег.
Обновлено в 06:34
Политика
Глава Белоруссии Лукашенко прибыл в Петербург
После переговоров на Валааме президенты вернутся обратно в Петербург: там состоится пленарное заседание VI Форума регионов Беларуси и России, в котором Лукашенко и Путин также примут участие.
Обновлено в 07:21
Технологии
«ВКонтакте» тестирует собственный сервис знакомств
«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств Lovina, на закрытую группу сервиса в социальной сети обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, написав соответствующее сообщение в Facebook.
Обновлено в 05:44
Футбол
Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол
В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.
Обновлено в 07:30
Наука
Социальные сети и телевидение развивают у подростков депрессию
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии
"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Журналиста Голунова вызвали в Следственный комитет
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого в июне обвиняли по делу о сбыте наркотиков, и его защитников вызвали в Следственный комитет.
Обновлено в 07:16
Общество
Станцию метро «Стахановская» оформят в стиле конструктивизма
Ранее сообщалось, что станция "Юго-Восточная" будет оформлена в среднеазиатском стиле.
Обновлено в 06:33
Политика
Москалькова выступила за изменение меры пресечения украинским морякам
Украинским морякам, незаконно пересекшим российскую границу в Керченском проливе, было бы гуманно изменить меру пресечения.
Обновлено в 07:11
Происшествия
В Москве задержали женщину после покупки препарата для ребенка
Женщину, заказавшую за рубежом лекарство для ребенка, задержали в Москве по обвинению в контрабанде.
Обновлено в 07:58
Спорт
Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира
Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:10
Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Бард Новиков заявил, что дело против него прекращено
Бард Александр Новиков, который значился фигурантом дела о мошенничестве с деньгами пайщиков строительного кооператива, заявил, что уголовное преследование в отношении него прекращено, СК утверждает, что расследование пока продолжается.
Обновлено в 05:26
Политика
Зеленский срочно созывает Верховную раду
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал собрать внеочередное пленарное собрание Верховной рады.
Обновлено в 07:36