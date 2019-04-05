Гаджеты

Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млнТелеканал 360° вчера в 14:43

Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов. Они ввозили поддельные iPhone, обменивали их на настоящие, а после продавали. Историю студентов-мошенников рассказало издание The Oregonian со ссылкой на судебные документы.
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Студенты обманули Apple почти на 1 млн долларов

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Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн, заменяя подделки по гарантии

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Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн

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Китайские студенты обманули Apple почти на миллион долларов

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Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн

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Два китайца обманули Apple на миллион долларов

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Китайцы отсылали в сервисные центры Apple поддельные iPhone и получали взамен новые

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