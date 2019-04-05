Гаджеты
Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млнТелеканал 360° вчера в 14:43
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов. Они ввозили поддельные iPhone, обменивали их на настоящие, а после продавали. Историю студентов-мошенников рассказало издание The Oregonian со ссылкой на судебные документы.
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Игры
В Steam выпустили автомобильную «королевскую битву» на 75 игроков
В Steam появился проект notmycar, который создатели описывают как автомобильную «королевскую битву».
Обновлено в 10:49
Спорт
Фигуристка Сотскова завершила сотрудничество с тренером Буяновой
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Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Русские сирийцы впервые после войны посетили христианскую Маалюлю
Российские соотечественники, проживающие в Сирии, которых называют русскими сирийцами, в канун Пасхи впервые после войны посетили христианскую Маалюлю.
Обновлено в 03:15
Хоккей
Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ
Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.
Обновлено в 16:47
Здоровье
Врач дал пять советов для качественного сна
Известный ирландский врач Пикси МакКенна дала пять советов для качественного сна.
Обновлено вчера в 11:56
Футбол
Вратарь «Спартака» Селихов сломал палец в игре с ЦСКА
Голкипер столичного "Спартака" Александр Селихов не смог из-за травмы доиграть встречу 22-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.
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Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Игры
Elder Scrolls доступна для скачивания, несмотря на этап тестирования
Бесплатная версия игры, действия которой разворачивается в игровой вселенной Elder Scrolls для мобильных устройств, по-прежнему находится на этапе раннего доступа первичного тестирования, при этом уже сейчас в нее может поиграть каждый человек.
Обновлено в 06:18
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Музыка
Оркестр Леонида Лундстрема открыл в Чите международный фестиваль «Цветущий багульник»
Международный фестиваль искусств "Цветущий багульник" открылся в субботу в Чите концертом камерного оркестра творческой мастерской Леонида Лундстрема, передает корреспондент ТАСС из большого зала Забайкальской краевой филармонии.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном
Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»
Обновлено в 11:55
Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко высмеял сдачу анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:01
Футбол
Фаната «Спартака» избили до потери сознания за шарф против Глушакова
Болельщик московского «Спартака» принёс на домашний матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА шарф против капитана красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
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Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похвасталась коллекцией обуви
Балерина решила похвастаться коллекцией обуви, ведь ходит она не только на пуантах.
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Иране на подводной лодке произошел взрыв
Обновлено в 16:17
Политика
Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище
Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Истребитель F-16 подстрелил сам себя
Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
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Политика
Медведев заявил, что фундаментальные изменения Конституции не нужны
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что точечные корректировки в Конституции РФ в целом возможны, но фундаментальные положения, касающиеся прав и свобод граждан и политической системы страны, не должны изменяться.
Обновлено в 10:09
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Общество
Захарова опровергла слухи про пальто за 700 тысяч рублей
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк показала свой коттедж за два миллиона долларов
Трехэтажный дом в Крекшино стоит два миллиона долларов, сообщает «СтарХит».
Обновлено в 07:01
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Дании
Неизвестный открыл стрельбу в городе Хёрсхольм в Дании. По последним данным, пострадали несколько человек.
Обновлено в 14:49