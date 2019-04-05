Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млнИзвестия вчера в 16:07

Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на $1 млн, обменивая поддельные iPhone на настоящие, а после продавая последние. Об этом сообщило издание The Oregonian.

Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн

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