Китайские смартфоны осваивают рынок ремонтаКоммерсантъ вчера в 17:55

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, лидеры рейтинга - смартфоны Apple. На втором месте по поломкам - Samsung, а на третьем - Xiaomi. Каждый второй китайский телефон, который сдали в ремонт, нуждается в замене экрана.

с чего всё началось

В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».

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