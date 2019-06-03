Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонтаКоммерсантъ 02 июня в 17:55
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
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с чего всё началось
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».Коммерсантъ02 июня в 17:55
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