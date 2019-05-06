Финансы

Китайские рынки упали после заявления Трампа о повышении пошлинiReactor вчера в 06:16

Заявление президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары отозвалось падением основных индексов на фондовых рынках КНР. Это следует из анализа данных с сайтов бирж Шэньчженя и Шанхая.
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Американские фондовые индексы снизились на 0,3-0,5% на заявлениях президента США

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Биржи США закрылись в минусе на заявлениях Трампа по пошлинам

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Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".
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Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что Россия смогла создать целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса из-за прекращения военно-технического сотрудничества с украинской стороной.
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