Финансы
Китайские рынки упали после заявления Трампа о повышении пошлинiReactor вчера в 06:16
Заявление президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары отозвалось падением основных индексов на фондовых рынках КНР. Это следует из анализа данных с сайтов бирж Шэньчженя и Шанхая.
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Фондовый рынок Китая упал на фоне угроз США поднять пошлины на китайскую продукцию
Эхо Москвывчера в 00:07
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В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
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Рынок недвижимости России вошел в необычное для себя состояние
Год начался не активно За последние месяцы произошло очень много изменений на российском рынке недвижимости.
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ТГК-1 планирует выплатить дивиденды за 2018 год в размере 0,06 копейки
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Общество
В Японии служащим разрешили приходить на работу без галстуков
С опозданием на неделю из-за длинных выходных началась в Японии кампания Cool biz – из-за наступления устойчиво теплой погоды служащим разрешено приходить на работу без галстуков.
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