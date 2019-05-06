Китайские рынки упали после заявления Трампа о повышении пошлинiReactor вчера в 06:16

Заявление президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары отозвалось падением основных индексов на фондовых рынках КНР. Это следует из анализа данных с сайтов бирж Шэньчженя и Шанхая.

Китайские рынки упали после заявления Трампа о повышении пошлин

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