Финансы
Китайские рынки упали после заявления Трампа о повышении пошлинiReactor вчера в 06:16
Заявление президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары отозвалось падением основных индексов на фондовых рынках КНР. Это следует из анализа данных с сайтов бирж Шэньчженя и Шанхая.
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Рынок акций РФ обошелся малыми потерями от твита Трампа благодаря отскоку нефти
Финмаркетвчера в 12:17
Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 0,8% вслед за миром
Интерфаксвчера в 03:19
Фондовый рынок Китая упал на фоне угроз США поднять пошлины на китайскую продукцию
Эхо Москвывчера в 00:07
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 01:52, Ашберн
Общество
Общественная палата обсудит борьбу с играми и порносайтами в России
Члены Общественной палаты составят рекомендации на основе исследования, которое признало игры, соцсети и порноресурсы главными источниками угрозы для молодежи.
Обновлено в 00:50
Происшествия
«Ъ» назвал приоритетную версию катастрофы с SSJ-100
Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 00:52
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие
Прохождение паводка в Якутии обеспечат девять оперативных групп МЧС
Девять оперативных групп МЧС России будут обеспечивать безопасное прохождение половодья в Якутии, сообщил на совещании в Ленске глава министерства Евгений Зиничев.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100
Обновлено вчера в 20:44
Кино
Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено вчера в 14:01
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено вчера в 04:50
Армия и оружие
В России создадут первый атомный авианосец
Обновлено в 01:16
Религия
Православные встречают Радоницу
7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:33
Общество
Met Gala 2019: пять фактов о главном модном событии года
С подачи Вриланд Met Gala навсегда переехал в Метрополитен-музей и — главное — обзавелся ежегодными темами (например, первое ее мероприятие прошло под знаменем «Романтичный и гламурный Голливуд», а Met Gala — 78/79 посвятили Дягилеву и костюмам русского балета).
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
МАК: один из черных ящиков SSJ-100 сильно поврежден
В воскресенье лайнер SSJ-100, вылетевший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета Пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета сообщила, что параметрический регистратор загоревшегося в московском аэропорту Шереметьево самолета SSJ-100 сильно поврежден, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:24
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
Обновлено вчера в 16:56
Интернет
Facebook изучает посты пользователей для обучения систем ИИ
Компания использовала полученные данные для обучения систем искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 08:42
Финансы
ЦБ может засекретить данные о слиянии банков из-за санкций
Министерство финансов России предлагает разрешить Центробанку не публиковать информацию о слиянии банков, если сам банк или кто-то из его руководителей находятся под иностранными санкциями.
Обновлено в 00:54
Общество
Правило об идентификации пользователей мессенджеров вступило в силу
Правила об идентификации в мессенджерах по номеру телефона вступили в силу с 5 мая. Об этом сообщило радио «Говорит Москва».
Обновлено 04 мая в 18:36
Политика
Лавров напомнил CNN, что их называют «фейковыми новостями»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил журналисту CNN, о том что американскую телекомпанию называют каналом "фейковых новостей", сообщает RT.
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия
В Москве лжегенерал продавал должности в полиции за 300 тыс рублей
Сотрудники ФСБ задержали в Москве лжегенерала Виктора Провоторхова, который продавал должности в полиции.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим
"Была обстреляна из реактивных систем залпового огня авиабаза Хмеймим", - заявил Купчишин.
Обновлено в 01:40
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смерти
Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.
Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:19
Общество
Почти половина россиян примет участие в праздничных торжествах 9 мая
Около половины жителей России (48%) в день Победы, 9 мая, намерены участвовать в праздничных торжествах.
Обновлено в 00:21
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.
Обновлено вчера в 10:32
Наука
Древняя стела подтвердила существование библейского царя
Очередным доказательством стало изучение стелы Меша или Моавитского камня.
Обновлено 03 мая в 18:55
Наука
ООН: Земле грозит вымирание миллиона видов растений и животных
Земле грозит вымирание миллиона видов растений и животных в обозримом будущем и с этим ничего не делают.
Обновлено вчера в 09:48
Общество
Названы регионы России с самой развитой инфраструктурой для инвалидов
Минтруд назвал регионы России с наиболее доступной социальной инфраструктурой для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения (пенсионеры, временно нетрудоспособные граждане).
Обновлено в 00:00
Общество
В Великобритании нашли самую красивую женщину-сантехника
Обновлено в 01:09
Происшествия
Россияне создали петицию против полетов Sukhoi Superjet 100 в России
После трагедии в Шереметьево на Change.org была создана петиция о полном прекращении полетов Sukhoi Superjet 100 в России.
Обновлено вчера в 07:26
Экономика
Китай определился с экономическими мерами в ответ на новые пошлины США
Китай намерен принять пакет мер по стимулированию экономики страны в случае повышения американских пошлин.
Обновлено в 00:23
Хоккей
«Колорадо» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе»
Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающий матч серии за выход в финал Западной конференции НХЛ состоится 8 мая в Сан-Хосе.
Обновлено в 01:17
Происшествия
В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево
В центральном сквере Мурманска, у памятника жертвам военной интервенции 1918 - 1920 годов прошла стихийная траурная акция в память погибших пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета.
Обновлено вчера в 14:31