Финансы
Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлинТАСС 03:57
Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.
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Гаджеты
Президент Xiaomi Redmi рассказал об оснащении флагманского смартфона
Президент бренда Лю Вейбинг (Lu Weibing) в ряде сообщений в сети Weibo рассказал об оснащении аппарата.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Шереметьево возобновили отправку рейсов в Мурманск
Обновлено вчера в 21:42
Спорт
Бывшая ученица Тутберидзе: «Честно, я так и думала, что Медведева рано или поздно уйдет из группы Этери Георгиевны»
Обновлено в 04:10
Политика
Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа
Китай может прервать торговые переговоры с США из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Общество
ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете.
Обновлено вчера в 20:05
Экономика
Иностранным турбинам снижают обороты
Минпромторг и попавшие под санкции США «Силовые машины» Алексея Мордашова продолжают настаивать на создании рынка сбыта газовых турбин большой мощности (ГТБМ) в рамках программы модернизации старых ТЭС только под российских машиностроителей.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
Против депутата Госдумы, стрелявшего из автомата, возбудили дело
Обновлено вчера в 12:54
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
Обновлено в 03:50
Происшествия
Пассажиры засняли момент начала пожара в самолете Sukhoi Superjet 100
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Источник назвал приоритетную версию авиакатастрофы в Шереметьево
"В соответствии с основной версией на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники", - сказал источник.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Boeing выкатился за пределы ВПП в Норильске
Обновлено в 03:54
Происшествия
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Американские дипломаты посетили позиции ВСУ в Донбассе
Район проведения операции Вооруженных сил Украины посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Киеве, сообщил пресс-центр штаба операции объединенных украинских сил.
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Штаб Зеленского поддержал курс Порошенко
Святослав Юраш, который является представителем штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что новая администрация страны будет продолжать курс украинского лидера Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.
Обновлено вчера в 22:17
Политика
В команде Зеленского настаивают на проведении инаугурации 19 мая
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского не видит препятствий для назначения инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Пассажирский Superjet аварийно сел в «Шереметьево»
Пассажирский самолет аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
Создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в ЧП SSJ-100
По распоряжению министра труда и социальной защиты России Максима Топилина создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате авиакатастрофы лайнера Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 03:09
Гаджеты
Сбербанк запатентовал «умный» холодильник
Известно, что холодильник Сбербанка может следить за состоянием и количеством продуктов, находящихся в нем. Вся информация о продуктах может предаваться на смартфон пользователя.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Депутат-главврач объявлен в розыск за неявку в суд в Магнитогорске
Суд в Магнитогорске (Челябинская область) объявил в розыск депутата местного Собрания, главврача горбольницы № 2 Артема Черепанова, который ни разу не явился на заседания по своему уголовному делу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Калуге семь человек пострадали при ДТП с участием двух маршруток
Семь человек пострадали в понедельник в дорожно-транспортном происшествии с участием двух маршруток в Калуге, проводится проверка, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Алена Апина сняла на видео авиакатастрофу в Шереметьево
По данным СК РФ погиб 41 человек, сообщает ТАСС. Певица сняла полыхающий самолет из окна терминала, где ожидала вылет в Прагу.
Обновлено в 02:00
Происшествия
На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьево находился мэр Североморска
Обновлено вчера в 15:59
Футбол
Анатолий Тимощук поздравил Петербург с чемпионством
Тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук на своей странице «ВКонтакте» поздравил Северную столицу и ее жителей с победой команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 02:33
Происшествия
Появились сведения о состоянии пострадавших при пожаре «Суперджета»
Директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили рассказал о состоянии пострадавших при пожаре пассажирского авиалайнера Sukhoi Superjet 100, совершившего жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 16:40
Политика
В Луганске открылся пункт по приёму документов на гражданство России
Первый в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) пункт по приёму документов жителей республики, которые намерены получить российское гражданство, открылся в Луганске.
Обновлено в 04:23