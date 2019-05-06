Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлинТАСС 03:57

Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.

Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлин

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