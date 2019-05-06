Финансы
Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлинТАСС 03:57
Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 09:04, Ашберн
Происшествия
Минтранс не увидел оснований для приостановки полетов SSJ-100
Министр транспорта России, председатель госкомиссии по урегулированию чрезвычайных ситуаций Евгений Дитрих ответил на вопрос журналистов по поводу приостановки эксплуатации российских самолетов SSJ-100.
Обновлено в 06:10
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Музыка
Трэвис Скотт, SZA и The Weeknd выпустили новый клип
Релиз альбома состоялся 26 апреля 2019 года. Напомним, восьмой сезон «Игры престолов» стартовал на канале HBO 14 апреля.
Обновлено в 05:52
Происшествия
На Украине грузовик с туристами упал в реку с 40-метровой высоты
Грузовой автомобиль рухнул с 40-метрового обрыва в реку Черный Черемош в Ивано-Франковской области.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал об аварийной посадке
Предполагаемый командир самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал о том, что, по его мнению, происходило при посадке.
Обновлено в 08:06
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Политика
Зеленский временно вышел из бизнеса
Бизнесмен пояснил, что через пять лет, по истечении срока полномочий президента Украины Зеленский получит свою долю обратно.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Пилот разбившегося в Шереметьево авиалайнера SSJ100 рассказал о катастрофе
После взлета из Шереметьево в авиалайнер, принадлежащий компании «Аэрофлот», ударила молния.
Обновлено в 06:14
Спорт
Бывший ученик академии Плющенко исполнил пять четверных прыжков
Самойлов долгое время являлся учеником академии Плющенко, но в сезоне-2018/19 решил сменить тренера. Теперь он занимается в школе "Москвич".
Обновлено в 06:25
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Политика
Климкин заявил о намерении предложить Зеленскому свою отставку
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что попросит нового президента Украины Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.
Обновлено в 06:18
Футбол
Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной»
Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной".
Обновлено в 07:33
Происшествия
Мосгорсуд оставил Майкла Калви под домашним арестом
Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Число жертв авиакатастрофы в аэропорту «Шереметьево» возросло до 41
При аварийной посадке самолёта в аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек. Об этом со ссылкой на Следственный комитет РФ сообщают Вести.RU.
Обновлено вчера в 17:57
Кино
Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари»
Поклонники «Фантастических тварей» дали весьма высокую оценку игре Джонни Деппа: его Грин-де-Вальд и вправду вышел очень убедительным.
Обновлено в 05:02
Хоккей
Трое хоккеистов покинули расположение сборной России
Трое хоккеистов покинули расположение сборной России и не будут участвовать в дальнейшей подготовке к чемпионату мира.
Обновлено в 08:10
Общество
В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков
Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» вышел на заводские ходовые испытания в Финском заливе
Корвет проекта 20385 "Гремящий" вышел в район Финского залива для проведения заводских ходовых испытаний, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель ВМФ РФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Киеве возле бизнес-центра произошел взрыв
В центре Киева возле бизнес-центра «Арена Сити» прогремел взрыв.
Обновлено в 08:02
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Театры
Депутат Госдумы уволил своего помощника за фаллоимитатор
Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Владимир Бурматов уволил своего помощника Алексея Шолохова.
Обновлено в 08:45
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
Здоровье
В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации
Новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.
Обновлено в 08:31
Футбол
Минское «Динамо» может досрочно расторгнуть контракт с Тигиевым
Минское «Динамо» может досрочно прекратить сотрудничество с защитником Георгием Тигиевым, сообщает Football.By.
Обновлено в 07:50