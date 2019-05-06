Финансы
Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлинТАСС 03:57
Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:01, Ашберн
Происшествия
В СК озвучили версии авиакатастрофы в Шереметьево
Обновлено в 04:34
Происшествия
РПЛ выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево
Российская премьер-лига выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Житель Сургута сжег в Вечном огне растущие рядом с мемориалом ели
Полицейские задержали в Сургуте (ХМАО) рецидивиста, который сжег в Вечном огне растущие рядом с мемориалом ели, возбуждено уголовное дело, сообщило городское управление МВД.
Обновлено в 04:55
Музыка
Финалиста «Голос. Дети» пригласили в британское телешоу X-Factor
Второе место занял Ержан Максим, он набрал 27,9% голосов.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Венесуэла пообещала ответить США в случае военного вторжения
Власти США неоднократно допускали возможность военной операции в Венесуэле.
Обновлено в 05:52
Здоровье
Больницы Казани в праздники переведут на особый график работы
Больницы, медпункты и станция скорой помощи Казани в грядущие праздничные дни будут работать по особому графику, сообщил 6 мая начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Ильнур Халфиев.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Появилось видео начала пожара на борту самолета в Шереметьево
В Сети появилось видео начала пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 02:50
Футбол
Кокорина поздравили с победой «Зенита»
Форварда петербургского "Зенита" Александра Кокорина поздравили с победой клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:45
Экономика
Пенсионные фонды столкнулись с проблемой
Сумма среднего счета клиента негосударственного пенсионного фонда (НПФ) снизилась на 1,2 тысячи рублей по итогам 2018 года и составила около 68 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:13
Политика
В Луганске открылся пункт по приёму документов на гражданство России
Первый в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) пункт по приёму документов жителей республики, которые намерены получить российское гражданство, открылся в Луганске.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Пассажирка рейса Москва – Мурманск в последний момент сдала билет
Жительница Мурманска сдала билеты 3 мая, за два дня до трагедии.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска
Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Технологии
Huawei обеспечит исполнение «закона Яровой»
Китайская компания Huawei претендует на крупный контракт, который обеспечит исполнение «закона Яровой».
Обновлено в 05:47
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров
Обновлено вчера в 18:57
Политика
WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа
Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 02:10
Происшествия
При пожаре в многоэтажке на Ставрополье пострадали 13 человек
В результате пожара в девятиэтажном жилом доме в Железноводске Ставропольского края пострадали 13 человек, в том числе пять детей.
Обновлено в 01:10
Авто
МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»
Минским автозаводом сделан анонс своей новинки, которая должна составить серьезную конкуренцию для российской "ГАЗели".
Обновлено в 05:22
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Здоровье
Какое количество алкоголя может привести к разрушению печени
Врачи отмечают, что если у человека уже имеется повреждение печени, то даже небольшие дозы алкоголя могут в скором времени привести к плачевному состоянию органа.
Обновлено в 04:00
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Россия может выйти из Совета Европы
Напомним, в 2014 году делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лишили практически всех полномочий.
Обновлено вчера в 06:18
Футбол
Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 млн рублей по иску ФНС
Арбитражный суд Санкт-Петербурга обязал футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области выплатить более 60 млн рублей задолженности в бюджет по иску Федеральной налоговой службы.
Обновлено в 02:40
Происшествия
«Сел с огоньком». Работники Шереметьево посмеялись над посадкой горящего SSJ-100
Сотрудники аэропорта Шереметьево в Москве, где накануне произошло возгорание самолета SSJ-100, из-за которого погиб 41 человек, посмеялись над посадкой горящего лайнера.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
В Турции спустили на воду первый универсальный десантный корабль
4 мая 2019 года на турецкой судостроительной верфи Sedef Tuzla Tersanesi в Тузле без особых церемоний был осуществлен фактический спуск на воду первого турецкого универсального десантного корабля (УДК) L 400 Anadolu, сообщает блог bmpd.
Обновлено вчера в 10:33
Армия и оружие
Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Триполи
Обновлено вчера в 19:19