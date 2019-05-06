Финансы

Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлинRT на русском 09:36

Основной причиной паники инвесторов стала угроза усиления торговой войны между США и КНР после заявлений Дональда Трампа. Так, накануне американский президент сообщил о намерении повысить 10 мая пошлины в отношении китайской продукции.
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Биржи США закрылись в минусе на заявлениях Трампа по пошлинам

ПРАЙМ16:40

Рынок акций РФ обошелся малыми потерями от твита Трампа благодаря отскоку нефти

Финмаркет12:17

Рынки Китая рухнули после объявления Трампа о росте пошлин

Московский Комсомолец04:24

Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлин

ТАСС03:57

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 0,8% вслед за миром

Интерфакс03:19

Фондовый рынок Китая упал на фоне угроз США поднять пошлины на китайскую продукцию

Эхо Москвы00:07

Китайский фондовый рынок упал на фоне разногласий с США

Российская газетавчера в 23:45
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 21:16, Ашберн
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево самолёта рассказал об авиакатастрофе

Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:10
Кино

Появился новый трейлер фильма «Человек-паук: вдали от дома»

В Сети появился еще один трейлер фильма "Человек-паук: вдали от дома".
Обновлено в 11:00
Происшествия

Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Обновлено в 15:43
Технологии

В России создали систему бесперебойной работы интернета в машинах

Российская компания Incarnet, которая работает в сфере высокоскоростного интернета, создала новейшую систему обеспечения машин бесперебойным интернетом, рассказал основатель компании Антон Есин.
Обновлено в 20:50
Космос

Астрофизик вычислил точную форму гравитационной волны

Астрофизик-теоретик из Университета Западной Вирджинии в Моргантауне вычислил точную математическую формулу для формы волны, создаваемой двумя сливающимися черными дырами.
Обновлено вчера в 11:12
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено в 20:41
Происшествия

Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС

Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.
Обновлено в 11:53
Экономика

Morgan Stanley откажется от деятельности в России

«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.
Обновлено в 19:39
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Политика

Помпео прокомментировал переговоры с Лавровым

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что провел "хороший разговор" с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и надеется добиться прогресса в отношениях с Россией, передает агентство Рейтер.
Обновлено в 18:10
Происшествия

Стала известна приоритетная версия крушения SSJ-100

Доминирующей версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) стала ошибка пилотов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:39
Происшествия

В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100

Обновлено в 20:44
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
Общество

Астролог Павел Глоба рассказал, что ждет все знаки зодиака этим летом

Павел Глоба рассматривает в гороскопах этого знака зодиака такие приятные явления, как прогресс на рабочем месте, растущую популярность в коллективе и даже возможность открыть и развивать собственный бизнес.
Обновлено вчера в 08:00
Культура

По хитам Булановой сняли практически автобиографичный сериал

Обновлено в 20:25
Футбол

Экс-тренер сборной России прокомментировал наказание Кокорина

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло высказался относительно ситуации с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, который сидит за решеткой, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 21:01
Общество

Кто потеряет в зарплате из-за майского отпуска

Многие работники взяли отпуск на эти дни и присоединили его к праздникам. Однако из-за этого они потеряют в деньгах.
Обновлено в 10:27
Футбол

Хавбек «Милана» отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо, пишут СМИ

Футболист "Милана" Тьемуэ Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил главного тренера команды Дженнаро Гаттузо во время матча 35-го тура чемпионата Италии против "Болоньи", сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 18:00
Политика

Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»

Обновлено в 06:45
Футбол

Экс-игрок «Ливерпуля»: Суарес вёл себя как крыса

Обновлено в 15:02
Происшествия

Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»

Обновлено в 18:04
Политика

Мэй тайно обсуждает повторный референдум по Brexit

Британский премьер-министр Тереза Мэй провела тайное обсуждение возможности проведения повторного референдума по выходу страны из Евросоюза.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Администрация Шереметьево накажет посмеявшихся над авиакатастрофой сотрудников

В Сеть попал видеоролик, на котором некие люди смеются над критической ситуацией в Шереметьево.
Обновлено в 16:32
Политика

Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму

Обновлено в 08:33
Политика

Делегация Госдумы РФ встретилась в Берлине с коллегами из Бундестага

После встречи депутаты сыграли с немецкими коллегами в футбол — товарищеские матчи между Думой и Бундестагом уже стали традицией.
Обновлено в 18:32
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина опубликовала снимок топлес

Некоторые пользователи сочли снимок очень искренним и милым.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Экс-министра Лазуткина приговорили к 12 годам колонии

Центральный районный суд Читы приговорил бывшего министра здравоохранения Забайкальского края Михаила Лазуткина к 12 годам колонии строго режима и штрафу в 12 млн рублей.
Обновлено в 02:45
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Фото: Московская биржа Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 65,2-65,46 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 65,43 руб. - это на 35,25 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Обновлено в 03:33
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