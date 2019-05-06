Финансы
Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлинТАСС 03:57
Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 22:49, Ашберн
Происшествия
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде
Обновлено в 15:43
Политика
Катар направит палестинцам из сектора Газа $480 млн
Средства предназначены для приобретения необходимых для жизни вещей Катар выделит $480 млн палестинцам из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан на фоне очередного обострения конфликта между Палестиной и Израилем, соотвествующее распоряжение сделал эмир Тамим бен Хамад Аль Тани, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 20:49
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
«Коммерсант» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено в 21:30
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:10
Общество
Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы
Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Авто
Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено в 05:33
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Кино
Ясулович рассказал о фильме «Коридор бессмертия»
Обновлено в 21:26
Наука
Робота-уборщика научили кричать и материться
Американский YouTube-блогер Майкл Ривз (Michael Reeves) модифицировал робота-пылесоса Roomba, добавив ему важную функцию — умение материться.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Концепцию вертолета с электродвигателем начали разрабатывать в России
По полученной от источника информации, на первом этапе будет проработана концепция вертолетов с гибридной установкой (двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель), а на втором этапе — с электродвигателем.
Обновлено в 19:50
Политика
Треть россиян испытывает удовлетворение от арестов чиновников
Удовлетворение от арестов испытывают в основном пожилые малообразованные люди «с чувством мстительного удовлетворения», поскольку «массовое сознание задето ощущением несправедливости», считает Гудков.
Обновлено в 21:20
Музыка
Стала известна дата первой репетиции номера Лазарева для Евровидения
Стала известна дата первой репетиции номера Лазарева для Евровидения Напомним, что международный музыкальный конкурс в этом году будет проходить с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Обновлено в 20:14
Политика
Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям Трампа
Ранее Ричард Нил официально запросил налоговые декларации Дональда Трампа с 2013 по 2018 годы.
Обновлено в 19:54
Религия
Православные 7 мая встречают Радоницу
Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.
Обновлено в 20:42
Экономика
ЦБ счел деловую репутацию миллиардера Бойко неудовлетворительной
Центробанк России уведомил о неудовлетворительной деловой репутации российского миллиардера Олега Бойко, состояние которого Forbes оценивает в $1,2 млрд.
Обновлено в 14:34
Гаджеты
Bloomberg рассказало про нововведения в iOS 13
В iOS 13 для iPad появится встроенный режим Sidecar, а он позволит планшет использовать как дополнительный монитор для компьютеров серии Mac.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» передумала покупать еще десять SSJ-100
Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, почти полностью принадлежит правительству региона.
Обновлено в 08:56
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено в 19:04
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Политика
Посол Италии в России высказался по поводу санкций Запада
Санкции не могут являться новой нормой в отношениях России и Запада. Об этом заявил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.
Обновлено в 19:59
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Политика
В Раде предложили обезлюдить Донбасс
«В моем понимании у Киева должна быть стратегия обезлюдить Донбасс Необходимо вытянуть с оккупированных территорий все трудовые ресурсы», – заявил Семен Семенченко.
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
Общество
Дожди с грозами и шквалистым ветром придут в Москву в среду
В четверг, 9 мая, прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза и порывистый ветер до 13-18 м / с. Ночью в Москве 8-10 градусов, по области 6-11 градусов.
Обновлено в 07:16
Общество
Сегодня в России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая 2019 года все мессенджеры обязаны производить идентификацию пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 01:03