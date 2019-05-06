Финансы

Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлинТАСС 03:57

Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.
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Биржи США закрылись в минусе на заявлениях Трампа по пошлинам

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Китайский фондовый рынок упал на фоне разногласий с США

Российская газетавчера в 23:45
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Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде

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Ясулович рассказал о фильме «Коридор бессмертия»

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Стала известна дата первой репетиции номера Лазарева для Евровидения

Стала известна дата первой репетиции номера Лазарева для Евровидения Напомним, что международный музыкальный конкурс в этом году будет проходить с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
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Обновлено в 19:54
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Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.
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ЦБ счел деловую репутацию миллиардера Бойко неудовлетворительной

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Дожди с грозами и шквалистым ветром придут в Москву в среду

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