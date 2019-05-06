Финансы

Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлинТАСС 03:57

Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.
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Рынок нефти «в замешательстве» после угроз Трампа

REGNUM10:54

Дональд Трамп обрушил китайские биржи. Вот какие компании пострадали

РБК08:15

Фондовая Азия торгуется в минусе

Финмаркет02:23

Рынки Китая рухнули после объявления Трампа о росте пошлин

Московский Комсомолец04:24

Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлин

ТАСС03:57

Биржи США снижаются на росте торговых опасений после заявлений Трампа

ПРАЙМ10:09

Китайский фондовый рынок упал на фоне разногласий с США

Российская газетавчера в 23:45
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Происшествия

Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100

Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Футбол

Адвокат Кокорина: «„Зенит“ не отказался от Александра»

Обновлено в 13:14
Политика

США решили сменить посла на Украине

Йованович была назначена послом на Украине в 2016 году. На этом посту она сменила Джеффри Пайетта.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес

Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца

Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров

На сайте авиакомпании «Аэрофлот» опубликован список пассажиров, которые выжили в катастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100, выполнявшим рейс Москва — Мурманск.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

Как проходит расследование аварии SSJ-100 в Шереметьеве

СК России назвал возможные причины аварии SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:23
Футбол

Колыванов может покинуть «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов может покинуть свой пост. 51-летний специалист возглавляет московский клуб с лета 2017 года.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Армия и оружие

ВВС США успешно сбили ракеты лазером

ВВС США провели успешные испытания прототипа лазерного оружия, сообщает The Drive.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

Боевики дважды за день обстреляли базу Хмеймим в Сирии

Обновлено в 13:25
Хоккей

Гросс, Березин и Беляков заключили контракты с «Автомобилистом»

Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю.
Обновлено в 09:55
Авто

Lada Xray Cross прошел краш-тест

С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено в 06:20
Происшествия

В Шереметьево ищут участников видео, глумившихся над горящим SSJ-100

Обновлено в 12:55
Хоккей

Евгений Медведев покинул «Авангард»

Обновлено в 12:24
Политика

В Луганске начали прием документов на получение российских паспортов

В Луганске заработал пункт приема документов для получения российских паспортов.
Обновлено в 07:06
Кино

Родители звезды «Игры престолов» не разрешают ей смотреть сериал

Пятнадцатилетняя актриса Белла Рамзи в интервью изданию Daily Star сказала, что родители запрещают ей смотреть «Игру престолов», сериал, в котором она играет Лианну Мормонт и который сделал её известной.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Умер участник казанского марафона

Трагически завершился традиционный казанский марафон. Во время забега скончался один из спортсменов. Причина смерти — сердечный приступ.
Обновлено в 06:20
Происшествия

В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист

Российский турист погиб в турецкой провинции Мугла, прыгнув с парашютом, сообщил РБК дежурный дипломат генконсульства России.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Пассажирский самолет пропал в Мексике

Небольшой пассажирский самолет пропал с радаров в Мексике.
Обновлено в 12:55
Гаджеты

Apple сняла с производства iPhone 6

Apple официально прекратила производство старых моделей до серии iPhone 6S. Стартовыми моделями теперь будут iPhone 7 и iPhone 8.
Обновлено в 05:59
Хоккей

Сборная России по хоккею 8 мая объявит состав на чемпионат мира

Смазанная подготовка 10 мая в словацких Кошице и Братиславе стартует групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Обновлено в 09:20
Наука

ООН: Земле грозит вымирание миллиона видов растений и животных

Земле грозит вымирание миллиона видов растений и животных в обозримом будущем и с этим ничего не делают.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Все фрагменты сгоревшего самолета изъяты с ВПП в Шереметьево

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, со взлетно-посадочной полосы в Шереметьево изъяты все фрагменты сгоревшего накануне самолета.
Обновлено в 11:36
Финансы

Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года

За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 11:03
Происшествия

По Москве прокатилась волна сообщений о минировании

Из «Саммита» людей пока не эвакуируют, там ждут прибытия кинологов. Последняя волна телефонного терроризма прокатилась по Москве в феврале.
Обновлено в 12:04
Кино

Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Экономика

Нам не по пути. Россия рекордными темпами сокращает расчеты в долларах

Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за пять лет санкций Россия сократила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов, увеличив долю евро и рублей на 26 и 14 процентов соответственно.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Валентина Матвиенко была права, когда ругала «Суперджет»

Обновлено вчера в 18:25
Происшествия

В Челябинской области арестовали подозреваемого в массовом убийстве

Житель Южного Урала, которых проходит подозреваемым по делу о массовой резне в Нязепетровске, арестован по решению суда на два месяца.
Обновлено в 08:39
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