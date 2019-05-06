Финансы
Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлинТАСС 03:57
Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 13:37, Ашберн
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100
Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Футбол
Адвокат Кокорина: «„Зенит“ не отказался от Александра»
Обновлено в 13:14
Политика
США решили сменить посла на Украине
Йованович была назначена послом на Украине в 2016 году. На этом посту она сменила Джеффри Пайетта.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров
На сайте авиакомпании «Аэрофлот» опубликован список пассажиров, которые выжили в катастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100, выполнявшим рейс Москва — Мурманск.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
Как проходит расследование аварии SSJ-100 в Шереметьеве
СК России назвал возможные причины аварии SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:23
Футбол
Колыванов может покинуть «Торпедо»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов может покинуть свой пост. 51-летний специалист возглавляет московский клуб с лета 2017 года.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
ВВС США успешно сбили ракеты лазером
ВВС США провели успешные испытания прототипа лазерного оружия, сообщает The Drive.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Боевики дважды за день обстреляли базу Хмеймим в Сирии
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю.
Обновлено в 09:55
Авто
Lada Xray Cross прошел краш-тест
С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено в 06:20
Хоккей
Евгений Медведев покинул «Авангард»
Обновлено в 12:24
Политика
В Луганске начали прием документов на получение российских паспортов
В Луганске заработал пункт приема документов для получения российских паспортов.
Обновлено в 07:06
Кино
Родители звезды «Игры престолов» не разрешают ей смотреть сериал
Пятнадцатилетняя актриса Белла Рамзи в интервью изданию Daily Star сказала, что родители запрещают ей смотреть «Игру престолов», сериал, в котором она играет Лианну Мормонт и который сделал её известной.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Умер участник казанского марафона
Трагически завершился традиционный казанский марафон. Во время забега скончался один из спортсменов. Причина смерти — сердечный приступ.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист
Российский турист погиб в турецкой провинции Мугла, прыгнув с парашютом, сообщил РБК дежурный дипломат генконсульства России.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Пассажирский самолет пропал в Мексике
Небольшой пассажирский самолет пропал с радаров в Мексике.
Обновлено в 12:55
Гаджеты
Apple сняла с производства iPhone 6
Apple официально прекратила производство старых моделей до серии iPhone 6S. Стартовыми моделями теперь будут iPhone 7 и iPhone 8.
Обновлено в 05:59
Хоккей
Сборная России по хоккею 8 мая объявит состав на чемпионат мира
Смазанная подготовка 10 мая в словацких Кошице и Братиславе стартует групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Обновлено в 09:20
Наука
ООН: Земле грозит вымирание миллиона видов растений и животных
Земле грозит вымирание миллиона видов растений и животных в обозримом будущем и с этим ничего не делают.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Все фрагменты сгоревшего самолета изъяты с ВПП в Шереметьево
Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, со взлетно-посадочной полосы в Шереметьево изъяты все фрагменты сгоревшего накануне самолета.
Обновлено в 11:36
Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года
За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 11:03
Происшествия
По Москве прокатилась волна сообщений о минировании
Из «Саммита» людей пока не эвакуируют, там ждут прибытия кинологов. Последняя волна телефонного терроризма прокатилась по Москве в феврале.
Обновлено в 12:04
Кино
Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Экономика
Нам не по пути. Россия рекордными темпами сокращает расчеты в долларах
Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за пять лет санкций Россия сократила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов, увеличив долю евро и рублей на 26 и 14 процентов соответственно.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Валентина Матвиенко была права, когда ругала «Суперджет»
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
В Челябинской области арестовали подозреваемого в массовом убийстве
Житель Южного Урала, которых проходит подозреваемым по делу о массовой резне в Нязепетровске, арестован по решению суда на два месяца.
Обновлено в 08:39