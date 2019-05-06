Экономика
Китайские рынки упали после заявления Трампа о повышении пошлинiReactor вчера в 06:16
Заявление президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары отозвалось падением основных индексов на фондовых рынках КНР. Это следует из анализа данных с сайтов бирж Шэньчженя и Шанхая.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Фондовый рынок Китая упал на фоне угроз США поднять пошлины на китайскую продукцию
Эхо Москвывчера в 00:07
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 04:52, Ашберн
Происшествия
В Мурманской области разбился легкомоторный самолет
Обновлено в 04:06
Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево
Обновлено вчера в 16:23
Футбол
Полузащитник «Ахмата» порвал крестообразные связки
Обновлено в 04:16
Футбол
Капелло считает, что Кокорин не заслужил 1,5 года тюремного заключения
Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло считает, что наказание, которое просит прокурор по делу футболиста «Зенита» Александра Кокорина, является чрезмерно жёстким.
Обновлено в 01:28
Политика
На Украине возбудили дело против спикера Рады Парубия
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Китае голодный слон затоптал туристку
В Китае в автономном округе Сишуанбаньна слон сбежал из национального парка и напал на женщину, сообщает The Star.
Обновлено в 04:02
Политика
В ДНР начали прием документов на получение российского гражданства
«Сегодня с 9:00 все 33 территориальных подразделения миграционной службы МВД ДНР начали сбор документов у жителей Республики на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке», – отметил руководитель службы.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
Россия обучит китайских и турецких военных работе с С-400
Обновлено вчера в 14:24
Авто
Lexus объявил о скидках на свой модельный ряд в мае
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
В Лондоне нашли могилу Человека-слона через 130 лет после его смерти
Скелет Меррика хранился в Королевском госпитале Лондона. Мягкие ткани британца удалось обнаружить спустя 130 лет после его смерти.
Обновлено в 04:04
Футбол
Комличенко: мечтаю сыграть за «Реал»
Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко рассказал о мечте сыграть за мадридский «Реал».
Обновлено в 02:54
Общество
Леди Гага разделась на светском балу в Нью-Йорке
Американская певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья во время ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:20
Политика
На Украине подсчитали потери от разрыва торговых связей с Россией
Киев потерял из-за снижения объемов торговли с Россией в 13 раз больше, чем Москва.
Обновлено в 04:04
Политика
Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко
В августе 2018 года во время речи Порошенко на военном параде ко Дню независимости страны одному из солдат почетного караула стало плохо, и он упал в обморок.
Обновлено вчера в 10:08
Политика
США считает Гуайдо избранным лидером Венесуэлы
Обновлено 05 мая в 11:11
Политика
Народный депутат Украины Нестор Шуфрич отдохнул с женой в Крыму
Обновлено вчера в 05:04
Авто
Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал «АвтоВАЗ»
На изображениях запечатлен SUV. Как предполагают эксперты, модель станет преемником внедорожника Lada 4x4.
Обновлено вчера в 06:47
Происшествия
СК возбудил новое уголовное дело против популярного трейдера Марламова
Следственный комитет повторно завел уголовное дело против трейдера Элвиса Марламова, в деятельности которого Центробанк в апреле 2018 года выявил факты инсайдерской торговли.
Обновлено в 02:56
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Здоровье
22-летнюю жительницу Великобритании после головной боли настиг инсульт
Медики диагностировали у 22-летней жительницы Великобритании инсульт.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Петицию за запрет полетов SSJ 100 подписали больше 130 000 человек
Петицию с требованием запретить полеты самолета Sukhoi Superjet 100 подписали больше 130 тысяч человек, показывают данные платформы Сhange.org.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в Эстонии
Обновлено вчера в 23:00
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Обновлено в 01:36
Футбол
Мамаев: Хотелось бы поскорее вернуться в большой спорт
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия
В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100
Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
Жители Перми похитили бизнесмена, потребовав за него 12 млн рублей
Потом похитители отправили знакомому бизнесмена смс-сообщение с требованием выплатить им 12 миллионов рублей.
Обновлено в 04:11
Футбол
Бакайоко оскорбил Гаттузо и отказался выходить на замену
Обновлено вчера в 21:55