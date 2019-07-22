Политика
Китайские компании попросили отменить пошлины на сельхозимпорт из СШАРИА Новости вчера в 23:47
Китайские компании обратились к властям страны с просьбой отменить пошлины на импорт сельхозпродукции США, передает агентство Синьхуа со ссылкой на китайские власти.
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Китайские компании ищут новые пути закупок сельхозпродукции у США
Ежедневные Новости Владивостокавчера в 16:21
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Политика
The Hill сочла бессмысленными санкции США против «Северного потока-2»
Издание The Hill считает, что санкции против проекта по строительству газопровода "Северный поток-2", которые могут ввести США, бессмысленны.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
В Тюмени пассажирский самолёт вынужденно вернулся в аэропорт
Следственный комитет начал проверку после того, как в аэропорт Тюмени после вылета вернулся самолёт из-за срабатывания датчика неисправности шасси.
Обновлено в 00:49
Общество
Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда
Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
ФСБ задержала пожарного на совещании мэра Читы
В Чите сотрудники ФСБ задержали заместителя начальника третьего отряда Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю Ивана Пименова.
Обновлено вчера в 22:02
Кино
Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории
Кинокартина "Мстители: Финал" обогнала по сборам "Аватара" и стала самой кассовой в истории.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
В Госдуме назвали время общероссийской Минуты молчания
«Проведение Минуты молчания возможно, например, в 12:15 по московскому времени — точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Отечественной войны против фашистского агрессора», — отмечают авторы инициативы.
Обновлено в 04:16
Общество
В Краснодаре затопило десятки улиц
В Краснодаре подтоплены 29 дворов и участков дорог из-за сильного дождя.
Обновлено вчера в 13:09
Политика
Шесть партий проходят в Раду по итогам обработки ЦИК 0,51% протоколов
На внеочередных выборах в Верховную Раду по-прежнему лидирует президентская партия "Слуга народа", которая получает 38,85% голосов по итогам обработки 0,51% протоколов, согласно данным ЦИК Украины.
Обновлено вчера в 16:42
Авто
Названы особенности обновленного кроссовера Suzuki Vitara
Последнее обновление Vitara Suzuki сделала только для Европы, где под капотом автомобиля находится 1, 1-литровый турбодвигатель на 111 лошадиных сил.
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие
Российские штурмовики приняли участие в учениях киргизских военных
Четыре российских штурмовика Су-25СМ приняли участие в учениях киргизских военных "Сары-Таш - 2019".
Обновлено в 00:58
Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина
Обновлено 20 июля в 12:15
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Пенс рассказал о программе возвращения американцев на Луну
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) весной объявило о том, что новая программа освоения Луны получила название "Артемида".
Обновлено в 03:42
Футбол
«Зенит» обыграл «Сочи» в матче чемпионата России по футболу
Обновлено вчера в 16:29
Экономика
Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам
Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено вчера в 14:56
Технологии
ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети Tor
Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети Tor и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено 20 июля в 06:56
Кино
Фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Путин прибыл в город Братск Иркутской области
Обновлено 19 июля в 03:34
Происшествия
Сотрудник МЧС погиб при тушении степного пожара в Оренбуржье
Сотрудник пожарно-спасательной части города Ясного Оренбургской области погиб во время тушения степного пожара, говорится в понедельник в сообщении, распространенном пресс-службой областного МЧС.
Обновлено в 01:38
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Недвижимость
Средние цены на новостройки в ТиНАО достигли рекордных показателей
Средняя цена 1 кв. м в новостройках Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО — Новая Москва) превысила 120 тыс. руб. Такой показатель на рынке жилья зафиксирован впервые в истории присоединенных территорий.
Обновлено в 02:45
Политика
В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.
Обновлено в 02:51
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения
Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.
Обновлено в 01:27
Здоровье
В России стало больше детей-инвалидов
Количество детей-инвалидов в России ежегодно растет на 15—25 тысяч человек. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Минтруда.
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие
Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии
Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.
Обновлено 19 июля в 08:59