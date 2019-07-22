Политика
Китайские компании попросили отменить пошлины на сельхозимпорт из СШАРИА Новости вчера в 23:47
Китайские компании обратились к властям страны с просьбой отменить пошлины на импорт сельхозпродукции США, передает агентство Синьхуа со ссылкой на китайские власти.
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Китайские компании ищут новые пути закупок сельхозпродукции у США
Ежедневные Новости Владивостокавчера в 16:21
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
Происшествия
Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде
Обновлено вчера в 22:36
Теннис
Гамбург (ATP). Первый круг. Рублев сыграет с Гарином
Обновлено в 02:27
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Экономика
Трое уральских бизнесменов вошли в топ-50 самых богатых людей России
Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Дмитрий Пумпянский вошли в топ-50 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes.
Обновлено в 01:20
Политика
ЦИК Украины признала выборы в Раду состоявшимися
Накануне, 21 июля, на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.
Обновлено в 03:14
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Обновлено в 02:18
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Общество
Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов
Обновлено 20 июля в 08:28
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Обновлено в 02:51
Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Коми вагоны с углем сошли с рельсов
Движение четырех пассажирских поездов сообщением Москва-Воркута, Воркута-Москва, Усинск-Сыктывкар и Сыктывкар-Усинск с более 450 пассажирами задерживается из-за схода железнодорожных вагонов с углем в Коми, сообщает региональное управление МЧС в понедельник.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
В Дамаске восстановили завод по розливу питьевой воды
Важнейшую водонасосную станцию и завод по розливу питьевой воды восстановили в пригородах Дамаска Айн-эль-Фиджи и Забадани, рассказал журналистам главный инженер станции.
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем
Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
Обновлено вчера в 12:06
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Армия и оружие
Раскрыто тайное соглашение между Китаем и Камбоджи
По сообщению газеты The Wall Street Journal, ссылающейся на свои источники среди должностных лиц США, Китай и Камбоджа заключили секретное соглашение, по которому Народно-освободительная армия Китая сможет размещать свои вооруженные силы на военно-морской базе Камбоджи Ream Naval Base в Сиамском заливе в течение 30 лет.
Обновлено в 02:56
Общество
Лесные пожары в Красноярском крае: горит более 650 тыс. га
Обновлено в 02:58
Происшествия
Врачи сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой
Актриса Инна Чурикова по-прежнему находится в тяжелом состоянии, сообщили РБК в справочной НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 01:49
Футбол
В Сети появилось фото из барака Кокорина и Мамаева в колонии
В Интернете появились кадры из барака, где живут Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено 20 июля в 18:51
Шоу-бизнес
Дарья Жукова готовится к свадьбе с греческим миллиардером
СМИ сообщили о помолвке бывшей жены Романа Абрамовича. Дарья Жукова скоро снова выйдет замуж.
Обновлено в 02:00
Политика
Скончался глава МАГАТЭ Юкия Амано
Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Финляндии россиянин на грузовике насмерть сбил двух человек
Обновлено вчера в 23:36
Гаджеты
Лидер Huawei резко прокомментировал конфликт между США и Китаем
Генеральный директор Huawei Рен Чжэнфэй (Ren Zhengfei) в интервью YahooFinance ответил на множество вопросов, которые касались проблем, возникших у компании в результате торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 01:25
Общество
Мэр Екатеринбурга поручил придумать схему защиты легального стрит-арта от коммунальщиков
Обновлено в 02:35
Происшествия
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли и еще столько же попали в больницу с травмами после столкновения двух легковушек на Кубани, сообщает региональное управление МВД РФ.
Обновлено в 02:10
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Зеленский рассчитывает, что они с Путиным смогут найти взаимопонимание
Как информирует Газета ру со ссылкой на DW, соответствующее заявление украинский лидер Владимир Зеленский сделал вскоре после обнародования первых данных экзитполов на внеочередных выборах в Раду.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Сотрудник МЧС погиб при тушении степного пожара в Оренбуржье
Сотрудник пожарно-спасательной части города Ясного Оренбургской области погиб во время тушения степного пожара, говорится в понедельник в сообщении, распространенном пресс-службой областного МЧС.
Обновлено в 01:38
Футбол
Тренер «Рубина» пропустил концерт Metallica из-за матча с «Динамо»
У главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин» Романа Шаронова был билет на концерт группы Metallica, но он не попал на выступление из-за игры с московским «Динамо».
Обновлено в 01:05