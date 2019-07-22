Политика

Китайские компании попросили отменить пошлины на сельхозимпорт из СШАРИА Новости вчера в 23:47

Китайские компании обратились к властям страны с просьбой отменить пошлины на импорт сельхозпродукции США, передает агентство Синьхуа со ссылкой на китайские власти.
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