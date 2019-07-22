Политика
Китайские компании попросили отменить пошлины на сельхозимпорт из СШАРИА Новости вчера в 23:47
Китайские компании обратились к властям страны с просьбой отменить пошлины на импорт сельхозпродукции США, передает агентство Синьхуа со ссылкой на китайские власти.
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Китайские компании ищут новые пути закупок сельхозпродукции у США
Ежедневные Новости Владивостокавчера в 16:21
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Политика
Партия Зеленского лидирует после обработки 42% протоколов
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Уфе судят участников полицейского секс-скандала
Сегодня в суде пройдет слушание по делу об изнасиловании дознавательницы из Уфы.В суд Кировского района доставили экс-полицейских, которые стали участниками секс-скандала.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Самолет Utair вернулся в Тюмень из-за сигнала о неисправности
Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Тюмень — Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика неисправности шасси, сообщило Уральское следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Задержаны укравшие у пенсионеров 12 млн рублей мошенники
Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции вместе с Росгвардией задержали пятерых мужчин по подозрению в телефонном мошенничестве.
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился
Сорокалетний соведущий программы «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на возлюбленной, участнице проекта «Хочу в "ВИА Гру"» Марии Гончарук.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
Украинские военные утонули на глазах инструкторов НАТО
Обновлено вчера в 23:04
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Обновлено в 02:18
Происшествия
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли и еще столько же попали в больницу с травмами после столкновения двух легковушек на Кубани, сообщает региональное управление МВД РФ.
Обновлено в 02:10
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Иран отказался отпустить экипаж задержанного танкера
Власти Ирана уведомили российское посольство в Тегеране, что до окончания следствия экипаж задержанного британского танкера Stena Impero не может покинуть судно.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Партия «Слуга народа» побеждает на выборах в Верховную раду и будет иметь большинство в парламенте
Партия "Слуга народа" Владимира Зеленского побеждает на выборах в Верховную раду и будет иметь большинство в парламенте.
Обновлено в 02:30
Гаджеты
Первый в мире ноутбук с Wi-Fi отмечает двадцатилетие
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия
Сотрудник МЧС погиб при тушении степного пожара в Оренбуржье
Сотрудник пожарно-спасательной части города Ясного Оренбургской области погиб во время тушения степного пожара, говорится в понедельник в сообщении, распространенном пресс-службой областного МЧС.
Обновлено в 01:38
Спорт
Австралийский пловец отказался подниматься на пьедестал к победителю
Австралийский пловец Мак Хортон финишировал вторым на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, после чего отказался подниматься на пьедестал к победителю заплыва на 400 м вольным стилем китайцу Сунь Яну.
Обновлено в 02:39
Музыка
Metallica на концерте в Лужниках спела песню Цоя «Группа крови»
Группа Metallica на концерте в Лужниках исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 17:25
Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.
Обновлено вчера в 17:00
Единоборства
У бойца Олейника диагностировали два перелома ноги
Обновлено вчера в 11:48
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы
Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.
Обновлено вчера в 21:50
Путешествия
Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора
Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 22 июля запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети.
Обновлено вчера в 18:52
Культура
Хеппи-эндов не будет. Кто станет русским Netflix и возродит ли великий русский роман
В 2007 году компания Netflix была известна единицам — тем, кто покупал или брал в аренду DVD.
Обновлено в 02:11
Спорт
Волейболистки молодежной сборной России завоевали бронзу ЧМ
Женская молодежная сборная России по волейболу (игроки не старше 20 лет) выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который проходил в Мексике.
Обновлено в 01:06
Гаджеты
Xiaomi впервые вошла в список Fortune Global 500
Согласно информации, указанной в списке Fortune Global 500, в Xiaomi сегодня работает почти 17 тыс. сотрудников.
Обновлено в 00:31
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Финансы
Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей
Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:41
Авто
С 2020 года Украина запретит ввоз автомобилей Lada
Правительство Украины решило перенести запрет на ввоз в страну машин российского производства на полгода, до начала 2020 года.
Обновлено в 02:29
Недвижимость
Неликвид: почему цены на дачи в Подмосковье стоят на месте
Риелторы отмечают продолжающуюся стагнацию на рынке загородной недвижимости в Подмосковье. Цены на коттеджи и дачи стоят на месте.
Обновлено в 01:36
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30