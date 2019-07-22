Политика
Китайские компании попросили отменить пошлины на сельхозимпорт из СШАРИА Новости вчера в 23:47
Китайские компании обратились к властям страны с просьбой отменить пошлины на импорт сельхозпродукции США, передает агентство Синьхуа со ссылкой на китайские власти.
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Китайские компании ищут новые пути закупок сельхозпродукции у США
Ежедневные Новости Владивостокавчера в 16:21
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Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах после проверки 30,9% протоколов
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует с 42,12% голосов после проверки 30,90% протоколов на выборах в Верховную раду, куда проходят пять партий.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
В Дамаске восстановили завод по розливу питьевой воды
Важнейшую водонасосную станцию и завод по розливу питьевой воды восстановили в пригородах Дамаска Айн-эль-Фиджи и Забадани, рассказал журналистам главный инженер станции.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
В Иркутской области в ДТП с участием машины скорой помощи погибла беременная женщина, два человека пострадали, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 22:39
Здоровье
В России стало больше детей-инвалидов
Количество детей-инвалидов в России ежегодно растет на 15—25 тысяч человек. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Минтруда.
Обновлено вчера в 23:20
ЖКХ
В Нью-Йорке почти 33 тысячи человек остались без электричества
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Вице-президент США пообещал в 2024 году оставить астронавтов на Луне
Политик заверил, что администрация продолжит поддерживать проект ракеты Orion, которая и должна будет доставить астронавтов на Луну в 2024 году.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено 20 июля в 04:14
Происшествия
На Урале автомобиль протаранил автобус с пассажирами
Обновлено вчера в 23:47
Экономика
Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу
Готовится решительный пересмотр системы импортозамещения в госзаказе, говорит федеральный чиновник.
Обновлено вчера в 17:27
Экономика
Трое уральских бизнесменов вошли в список самых богатых в России
Forbes составил рейтинг самых богатых бизнесменов России, в который вошли представители уральского бизнеса.
Обновлено в 00:31
Происшествия
В мэрии Читы задержан сотрудник МЧС
Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Баскетбол
Нобель Бунгу-Коло продолжит карьеру в «Париже»
Бывший форвард «Химок» Нобель Бунгу-Коло продолжит карьеру в «Париже», сообщается в официальном твиттере французского клуба.
Обновлено в 00:40
Общество
Интерьеры станции метро «Окская» оформят в ярко-синих тонах
Обновлено в 00:26
Происшествия
Задержаны укравшие у пенсионеров 12 млн рублей мошенники
Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции вместе с Росгвардией задержали пятерых мужчин по подозрению в телефонном мошенничестве.
Обновлено в 00:36
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:09
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено 20 июля в 09:15
Политика
Британия подозревает РФ в причастности к захвату танкера Ираном
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании расследуют версию о том, что Москва «может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero».
Обновлено вчера в 03:07
Политика
Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией
Белоруссия и Россия в рамках Союзного государства должны будут прийти к введению единой валюты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала ОНТ.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия
В Тюмени пассажирский самолёт вынужденно вернулся в аэропорт
Следственный комитет начал проверку после того, как в аэропорт Тюмени после вылета вернулся самолёт из-за срабатывания датчика неисправности шасси.
Обновлено в 00:49
Общество
Охотминимум введут по максимуму
Охотминимум — комплекс минимально необходимых теоретических знаний для претендента на получение оружия, который будет включать в себя основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности при осуществлении охоты и обращении с орудиями охоты.
Обновлено вчера в 18:13
Армия и оружие
Украинские военные прервали бессрочное перемирие в Донбассе
Обновлено вчера в 07:31
Политика
Украина хочет остановить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.
Обновлено в 00:19
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено 20 июля в 13:32
Футбол
Бэйл может стать самым высокооплачиваемым игроком в Китае
Обновлено вчера в 13:47
Наука
В продукты россиян добавят панцири саранчи
Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено вчера в 21:22
Здоровье
Дефицит врачей восполнят пенсионерами и мамами в декрете
Пополнить кадровый состав в регионе решили медиками-пенсионерами, декретницами и специалистами из частных клиник.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Россиянин на грузовике насмерть сбил двух человек в Финляндии
Россиянин, управлявший грузовиком, сбил насмерть двух человек на юго-востоке Финляндии, в районе города Луумяки, сообщает полиция страны.
Обновлено в 00:56
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено вчера в 14:53
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30