Экономика
Китайские компании попросили отменить пошлины на сельхозимпорт из СШАРИА Новости вчера в 23:47
Агентство добавляет, что китайские компании готовы продолжать импортировать определенную сельхозпродукцию из США, которая пользуется спросом в Китае. США 9 июля заявили о решении отменить повышенные пошлины для 110 наименований китайских товаров.
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Китайские компании ищут новые пути закупок сельхозпродукции у США
Ежедневные Новости Владивостокавчера в 16:21
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Хоккей
Сундквист согласовал новый контракт с «Сент-Луисом» на $11 млн
Нападающий Оскар Сундквист согласовал с «Сент-Луис Блюз» условия нового 4-летнего контракта.
Обновлено вчера в 22:36
Музыка
Metallica спела хит Цоя «Группа крови» на концерте в Лужниках
После старых хитов фанаты услышали культовую песню лидера группы «Кино» Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
Польша намерена произвести модернизацию своих танков Т-72
Министерство национальной обороны Польши собирается модернизировать танки Т-72, которые состоят на вооружении страны, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Беременная женщина погибла, два человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Иркутской области, виновен предположительно пьяный водитель скорой, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Партия Зеленского набирает более 42% на выборах в Раду
Обновлено в 00:06
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Названы кандидаты на пост премьера Украины
Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:35
Наука
В продукты россиян добавят панцири саранчи
Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено вчера в 21:22
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Сотрудника МЧС задержали на совещании мэра Читы
Сотрудники ФСБ увели пожарного Ивана Пименова прямо во время планерки в мэрии Читы.
Обновлено в 00:03
Общество
Зампред правительства Сахалина уволен за драку в кафе
Заместителя главы Сахалинской области Кирилла Подберезного отправили в отставку после инцидента в южносахалинском заведении «Сохо».
Обновлено вчера в 10:49
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено 20 июля в 13:32
Политика
Косачев: Зеленский сделал оппозиционную Раду «относительно лояльной»
Украинский лидер Владимир Зеленский справился с задачей-минимум, превратив состав Верховной рады из оппозиционного в "относительно лояльный", считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Обновлено вчера в 17:04
Авто
Кроссовер Renault Triber дебютировал на автосалоне в Индонезии
Примечательно, официальный дебют французской новинки Renault Triber на автосалоне в Нью-Дели прошел буквально несколько месяцев назад, однако разработчикам оказалось достаточно времени для поступления новинки в продажу.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Болтон заявил об исходящей от Ирана угрозе для Западного полушария
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Иран в поддержке президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что, по его словам, угрожает Западному полушарию.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
ЗРК «Куб» уничтожил неизвестный ударный беспилотник
Неизвестный ударный беспилотник уничтожен прямым попаданием ракеты ЗРК «Куб».
Обновлено вчера в 21:16
Здоровье
Пациентам больницы в Забайкалье приходится стирать грязные бинты
Пациенты больницы в поселке Вершино-Дарасунский Забайкальского края вынуждены стирать использованные бинты из-за нехватки медикаментов у врачей.
Обновлено вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Собчак попросила не вспоминать о «Доме-2»
Ксения Собчак заявила, что упоминания о «Доме-2» и упреки в её адрес в связи с этим проектом неуместны.
Обновлено вчера в 21:49
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.
Обновлено вчера в 05:19
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено вчера в 09:02
Политика
Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией
Белоруссия и Россия в рамках Союзного государства должны будут прийти к введению единой валюты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала ОНТ.
Обновлено вчера в 14:57
Космос
Британец с Земли снял на видео стыковку «Союза» с МКС
Создатель телескопов из Великобритании Мартин Льюис снял с заднего двора своего дома из северного пригорода Лондона видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено вчера в 06:05
Наука
Ученые назвали способ хорошо выспаться
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Украина задумала помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Власти Украины отреагируют на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 22:16
Технологии
«Если ваша рука постоянно тянется к смартфону, вы уже в группе риска»
Антонина Есакова, научный сотрудник отделения молекулярных и генетических факторов зависимости Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения города Москвы, рассказала «Известиям» о том, какие угрозы таят в себе социальные сети и смартфоны, как транснациональные корпорации губят здоровье покупателей своей продукции и существуют ли в природе «легкие» наркотики.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Партия «Слуга народа» начала подготовку коалиционного соглашения
Лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народна» Дмитрий Разумков сообщил о начале подготовки коалиционного соглашения для нового состава Верховной рады.
Обновлено вчера в 21:38
Политика
«Оппозиционная платформа» выигрывает выборы в Донбассе
Другую половину выберут в мажоритарных округах. Ранее News.ru сообщал, что «Голос» Вакарчука выиграл выборы в Антарктиде.
Обновлено вчера в 22:49
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Обновлено вчера в 02:17
Общество
Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда
Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.
Обновлено вчера в 23:52