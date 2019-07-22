Экономика

Китайские компании попросили отменить пошлины на сельхозимпорт из СШАРИА Новости вчера в 23:47

Агентство добавляет, что китайские компании готовы продолжать импортировать определенную сельхозпродукцию из США, которая пользуется спросом в Китае. США 9 июля заявили о решении отменить повышенные пошлины для 110 наименований китайских товаров.
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Китайские компании попросили отменить пошлины на сельхозимпорт из США

РИА Новостивчера в 23:47

Китайские компании ищут новые пути закупок сельхозпродукции у США

Ежедневные Новости Владивостокавчера в 16:21

Китай и США ограничивают дополнительные таможенные пошлины

REGNUMвчера в 15:54
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Наука

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Общество

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Сотрудника МЧС задержали на совещании мэра Читы

Сотрудники ФСБ увели пожарного Ивана Пименова прямо во время планерки в мэрии Читы.
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Общество

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Заместителя главы Сахалинской области Кирилла Подберезного отправили в отставку после инцидента в южносахалинском заведении «Сохо».
Обновлено вчера в 10:49
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Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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Политика

Косачев: Зеленский сделал оппозиционную Раду «относительно лояльной»

Украинский лидер Владимир Зеленский справился с задачей-минимум, превратив состав Верховной рады из оппозиционного в "относительно лояльный", считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
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Авто

Кроссовер Renault Triber дебютировал на автосалоне в Индонезии

Примечательно, официальный дебют французской новинки Renault Triber на автосалоне в Нью-Дели прошел буквально несколько месяцев назад, однако разработчикам оказалось достаточно времени для поступления новинки в продажу.
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Обновлено вчера в 13:01
Шоу-бизнес

Собчак попросила не вспоминать о «Доме-2»

Ксения Собчак заявила, что упоминания о «Доме-2» и упреки в её адрес в связи с этим проектом неуместны.
Обновлено вчера в 21:49
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Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено вчера в 09:02
Политика

Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией

Белоруссия и Россия в рамках Союзного государства должны будут прийти к введению единой валюты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала ОНТ.
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Космос

Британец с Земли снял на видео стыковку «Союза» с МКС

Создатель телескопов из Великобритании Мартин Льюис снял с заднего двора своего дома из северного пригорода Лондона видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено вчера в 06:05
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Ученые назвали способ хорошо выспаться

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Политика

Украина задумала помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Власти Украины отреагируют на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
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«Если ваша рука постоянно тянется к смартфону, вы уже в группе риска»

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Другую половину выберут в мажоритарных округах. Ранее News.ru сообщал, что «Голос» Вакарчука выиграл выборы в Антарктиде.
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Третий по населению город Японии, который находится в южной части острова Хонсю, близ устья реки Йодо в заливе Осака. Центр одноименной префектуры. С 1956 года имеет статус города, определённого указом правительства.
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