Китайские компании обратились к властям страны с просьбой отменить пошлины на импорт сельхозпродукции США, передает агентство Синьхуа со ссылкой на китайские власти.

Китайские компании попросили отменить пошлины на сельхозимпорт из США

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