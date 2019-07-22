Политика
Китайские компании попросили отменить пошлины на сельхозимпорт из СШАРИА Новости вчера в 23:47
Китайские компании обратились к властям страны с просьбой отменить пошлины на импорт сельхозпродукции США, передает агентство Синьхуа со ссылкой на китайские власти.
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Китайские компании ищут новые пути закупок сельхозпродукции у США
Ежедневные Новости Владивостокавчера в 16:21
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Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Обновлено в 02:18
Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
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Политика
В России отреагировали на угрозы Киева из-за паспортов для Донбасса
Россия продолжит выдавать паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), лишенным права на защиту и социальную поддержку на Украине, заявил член Совета Федерации Олег Морозов.
Обновлено в 04:23
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Путешествия
Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора
Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 22 июля запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети.
Обновлено вчера в 18:52
Политика
ЦИК Украины признала состоявшимися выборы в Верховную раду
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук в ходе пресс-конференции сообщила о том, что внеочередные выборы в Верховную раду признаны состоявшимися.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Челябинской области мужчина умер от укуса гадюки
В Челябинской области организована доследственная проверка по факту гибели мужчины от укуса гадюки.
Обновлено в 04:27
Кино
Умер актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит
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Происшествия
В Оренбуржье при тушении пожара погиб сотрудник МЧС
При тушении степного пожара в Оренбуржье погиб водитель пожарно-спасательной части (ПСЧ) №33 по охране города Ясный Александр Стаценко.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
В Нью-Йорке почти 33 тысячи человек остались без электричества
Обновлено вчера в 22:20
Политика
В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.
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Происшествия
В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего мальчика из России
В Польше полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, который пропал больше недели назад.
Обновлено 20 июля в 11:29
Общество
Путин поздравил Наталию Солженицыну с юбилеем
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Футбол
Катарский клуб интересуется футболистом «Спартака» Ханни, пишут СМИ
Катарский футбольный клуб "Аль-Гарафа" проявляет интерес к алжирскому полузащитнику московского "Спартака" Софьяну Ханни, сообщает dzfoot.com со ссылкой на катарские СМИ.
Обновлено в 04:51
Общество
Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда
Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра
Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.
Обновлено вчера в 22:24
Общество
В метро Екатеринбурга открыли вход в ТРЦ
В Екатеринбурге открыт новый вход в метрополитен на станции «Геологическая».
Обновлено в 04:34
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Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
В Хабаровском крае перевернулся катамаран с детьми
Обновлено вчера в 22:59
Недвижимость
Цены на жилье в Новой Москве достигли исторического максимума
К концу первого полугодия 2019-го средняя стоимость квадратного метра в новостройках Новой Москвы преодолела психологически важную отметку в 120 тысяч рублей, следует из материалов компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Обновлено в 04:32
Наука
В России продукты обогатят пищевой добавкой из панциря саранчи
Колбасы и мясные полуфабрикаты в России начнут обогащать пищевой добавкой на основе хитина, который получают из панциря саранчи.
Обновлено вчера в 22:14
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Политика
Украинский парламент окажется в руках соратников Зеленского
Президентская партия "Слуга народа" может рассчитывать на половину мест в украинском парламенте, подсчитали местные СМИ после того, как были обработаны более 20% бюллетеней.
Обновлено в 01:37
Футбол
Карпин оценил инцидент с избиением болельщиков «Спартака»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал оценку эпизода с задержанием и избиением болельщиков «Спартака» после матча 2-го тура РПЛ в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 15:07
Общество
Минпромторг предложил перестать считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено 20 июля в 04:39
Технологии
«Роснефть-лояльность» переехала в облако Cloud4Y
Cloud4Y объявила о том, что «Роснефть-лояльность» перенесла свою ИТ-инфраструктуру на облачную платформу Cloud4Y.
Обновлено в 03:40
Политика
Пушков прокомментировал предварительные итоги выборов в Раду
Предварительные результаты внеочередных выборов в Верховную раду Украины показывают, что украинский народ хочет качественно новой политики, которая бы отличалась от политики предыдущих пяти лет, заявил в своем Twitter член Совета Федерации Алексей Пушков.
Обновлено в 03:08
Общество
Рок-фестиваль «Нашествие» посетили около 200 тысяч человек
20-й по счету рок-фестиваль прошел на выходных в селе Большое Завидово в Тверской области.
Обновлено вчера в 19:06