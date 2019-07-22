Политика
Китайские компании попросили отменить пошлины на сельхозимпорт из СШАРИА Новости вчера в 23:47
Китайские компании обратились к властям страны с просьбой отменить пошлины на импорт сельхозпродукции США, передает агентство Синьхуа со ссылкой на китайские власти.
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Китайские компании ищут новые пути закупок сельхозпродукции у США
Ежедневные Новости Владивостокавчера в 16:21
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Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего мальчика из России
В Польше полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, который пропал больше недели назад.
Обновлено 20 июля в 11:29
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Турчинов заявил о желании 20% украинцев стать рабами
Значительная часть жителей Украины хочет стать рабами.
Обновлено в 12:50
Здоровье
Названо самое полезное для здоровья мороженое
У мороженого есть как полезные, так и вредные свойства, заявила ведущий научный сотрудник НИИ питания РАН Ольга Григорьян.
Обновлено вчера в 19:47
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Гражданскую активистку убили в Петербурге
Гражданскую активистку Марию Григорьеву убили в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 14:32
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Общество
Россияне предложили назвать трассу М-11 «За шавермой-шаурмой»
Название трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую планируется достроить осенью 2019 года, утвердят в конце июля, сообщает госкомпания «Автодор».
Обновлено в 11:04
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
В аэропорту Антальи застряли около 500 российских туристов
Российские генконсульство подтвердило информацию о том, что в аэропорту Антальи находятся российские туристы, рейс которых в Москву задержан.
Обновлено в 10:10
Общество
В России ужесточили правила провоза багажа
В России принято решение ужесточить правила провоза багажа через государственную границу.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Медведев уволил замруководителя Ростуризма
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Николая Королёва от должности замруководителя Федерального агентства по туризму.
Обновлено в 14:12
Экономика
В Шанхае запустили аналог биржи Nasdaq
Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах создания китайского аналога американской биржи Nasdaq чуть менее года назад.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Шнуров сделал выпад в адрес Собчак
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров уличил телеведущую Ксению Собчак во лжи.
Обновлено 20 июля в 00:40
Футбол
РПЛ внедрит VAR в судейство матчей со второй половины сезона
Впервые видеоассистент арбитра применили на матче второго тура РПЛ «Динамо» - «Рубин» (0:1) в минувшее воскресенье.
Обновлено в 10:35
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Технологии
Роскомнадзор не увидел нарушений в утечке данных клиентов Ozon
Ранее стало известно о появлении в открытом доступе базы с адресами электронной почты и паролями 450 тысяч клиентов онлайн-магазина.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Во Франции обнаружили подлодку, затонувшую 50 лет назад
Обновлено в 12:22
Политика
Экс-глава МИД ответил на сообщения о планах продать Карелию финнам
Накануне, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat сообщила, что руководство России после 1991 года обсуждало продажу Карелии и даже рассчитало сумму, которую можно будет получить за нее с Финляндии — $15 млрд.
Обновлено в 14:54
Здоровье
В Астрахань прибыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова
Встречая сегодня в аэропорту министра здравоохранения России Веронику Скворцову, глава региона подчеркнул важность предстоящего обсуждения с медицинской общественностью проблем, которые накопились в астраханском здравоохранении.
Обновлено в 05:50
Кино
«Мстители: Финал» станет самым кассовым фильмом в истории
Как писал News.ru ранее, режиссёр всемирно известной драмы «Титаник» Джеймс Кэмерон восхитился невероятным успехом в прокате фильма «Мстители: Финал».
Обновлено 20 июля в 23:31
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 80
Число пострадавших от отравления едой из автоматов в Москве выросло до 80 человек.
Обновлено в 11:30
Футбол
«Спартак» планирует взять в аренду форварда «Шахтера»
По информации "СЭ", "Спартак" планирует взять в аренду форварда донецкого "Шахтера".
Обновлено в 14:10
Космос
Индия запустила к Луне межпланетную станцию и луноход
Индия провела успешный запуск межпланетной станции «Чандраян-2» с луноходом на борту.
Обновлено в 06:11
Спорт
Российские рапиристки завоевали золото чемпионата мира по фехтованию
В финале командных соревнований на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в венгерском Будапеште, российские рапиристки победили национальную команду Италии со счетом 43:42.
Обновлено в 14:05
Футбол
Определен соперник «Спартака» в Лиге Европы УЕФА
В третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном», передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:19