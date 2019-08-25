Политика

Китайские компании купили большинство акций украинской «Мотор Сич»РИА Новости 12:00

Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group приобрели более 50 процентов акций украинской "Мотор Сич", сообщил директор предприятия по связям с общественностью Анатолий Малыш в интервью порталу "Громадьске". По его словам, теперь сделку должен согласовать антимонопольный комитет Украины.
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с чего всё началось
США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода «Мотор Сич», сообщила газета The Wall Street Journal
 со ссылкой на источники в американской администрации.
Коммерсантъвчера в 02:22

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Китайские компании купили большинство акций украинской «Мотор Сич»

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Газета.Ru12:35
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
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