Политика
Китайские компании купили большинство акций украинской «Мотор Сич»РИА Новости 12:00
Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group приобрели более 50 процентов акций украинской "Мотор Сич", сообщил директор предприятия по связям с общественностью Анатолий Малыш в интервью порталу "Громадьске". По его словам, теперь сделку должен согласовать антимонопольный комитет Украины.
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с чего всё началось
США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода «Мотор Сич», сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.Коммерсантъвчера в 02:22
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