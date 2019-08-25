с чего всё началось

Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group приобрели более 50 процентов акций украинской "Мотор Сич", сообщил директор предприятия по связям с общественностью Анатолий Малыш в интервью порталу "Громадьске". По его словам, теперь сделку должен согласовать антимонопольный комитет Украины.

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Хоккей «Трактор» впервые стал победителем Мемориала Ромазана Финальная встреча в Магнитогорске завершилась со счётом 2:1 в пользу челябинцев Челябинский «Трактор» в последнем матче Мемориала Ромазана 25 августа одержал победу над магнитогорским «Металлургом» и впервые в своей истории стал победителем этого турнира, сообщают в пресс-службе хоккейного клуба.

Армия и оружие ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана Два беспилотных летательных аппарата ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана. Об этом сообщает L'Orient-Le Jour.

Политика Трамп и Абэ достигли соглашения по торговой сделке Американский лидер Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с японским премьер-министром Синдзо Абэ по условиям торговой сделки, которая может быть подписана в сентябре, сообщили в Белом доме.

Гаджеты Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.

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Происшествия Росгвардия проверит сотрудников, отказавших в помощи из-за обеда Росгвардия проводит служебную проверку опубликованного в интернете видеоролика, на котором ульяновские сотрудники ведомства якобы проигнорировали сообщения о преступлении, сославшись на обед.

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Политика Елизавета II пожаловалась на испорченный Трампом газон Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону на испорченный газон.

Происшествия В Калужской области убит 92-летний ветеран ВОВ В СК РФ по Калужской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту убийства 92-летнего ветерана ВОВ.

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Музыка Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в Юрмалу Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.