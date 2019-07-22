Политика

Китайские компании ищут новые пути закупок сельхозпродукции у СШАЕжедневные Новости Владивостока вчера в 16:21

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Некоторые китайские компании ищут новые закупки сельскохозяйственной продукции в США, так как Пекин и Вашингтон ищут способы положить конец затяжной торговой войне, сообщает ЕНВ.
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