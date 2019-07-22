Политика
Китайские компании ищут новые пути закупок сельхозпродукции у СШАЕжедневные Новости Владивостока вчера в 16:21
Некоторые китайские компании ищут новые закупки сельскохозяйственной продукции в США, так как Пекин и Вашингтон ищут способы положить конец затяжной торговой войне, сообщает ЕНВ.
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Китайские компании ищут новые пути закупок сельхозпродукции у США
Ежедневные Новости Владивостокавчера в 16:21
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 01:50, Вашингтон
Политика
Пенс рассказал о деталях и проблемах лунной миссии США
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Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
ЦИК Украины обнародовал первые данные об итогах выборов в Раду
Украинский ЦИК опубликовал первые данные о результатах выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено вчера в 15:24
Общество
Названы города России с самым загрязненным воздухом
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Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
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Зеленский позвал лидера группы «Океан Эльзы» обсудить коалицию в Раде
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Кино
Анджелина Джоли сыграет в «Вечных» Marvel
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Мама Леди Гаги высказалась о расставании Шейк и Купера
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Здоровье
В России стало больше детей-инвалидов
Количество детей-инвалидов в России ежегодно растет на 15—25 тысяч человек. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Минтруда.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
В Кении запустили крупнейшую в Африке ветряную электростанцию
В Кении запустили крупнейшую ветряную электростанцию в Африке.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено 20 июля в 11:12
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Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Согласно результатам, лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" (42,15%).
Обновлено в 01:37
Политика
Украина хочет остановить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.
Обновлено в 00:19
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
У входа в Сингапурский пролив пираты напали на южнокорейский сухогруз
По его данным, семеро вооруженных пиратов на скоростном катере напали на сухогруз CK Bluebell водоизмещением 44 тысячи 132 тонн у входа в Сингапурский пролив.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Погибшим под лавиной в Горном Алтае оказался житель Бийска
В результате схода снежной лавины на Северо-Чуйском хребте Кош-Агачского района Республики Алтай погиб житель Бийска Владимир Миляев 1957 года рождения, сообщает "БР".
Обновлено вчера в 23:44
Футбол
Карпин объяснил, почему не может повлиять на работу арбитров
Обновлено вчера в 13:20
Общество
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Из-за тайфуна «Данас», который ударил по Приморью в ночь на 22 июля, оказались подтопленными несколько населенных пунктов.
Обновлено в 00:09
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«Урал» уверенно переиграл «Ахмат»
Обновлено вчера в 09:05
Общество
Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России
Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено вчера в 11:38
Финансы
Более 24 млрд рублей пытались похитить у крупнейших банков России
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Обновлено вчера в 18:04
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы
Оперативники ФСБ задержали сотрудника МЧС России на совещании у и. о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова, сообщил «РИА Новости» источник в мэрии Читы.
Обновлено вчера в 22:50
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
Украинские военные утонули на глазах инструкторов НАТО
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Появилась запись переговоров иранских силовиков с британским танкером
Стали известны детали переговоров экипажа британского танкера Stena Impero с иранским Корпусом стражей Исламской революции перед захватом.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
В Приангарье беременная пассажирка «скорой» погибла в ДТП
Полиция Иркутской области начала доследственную проверку из-за аварии в Качугском районе, где в ДТП погибла беременная женщина.
Обновлено в 01:06
Финансы
Три центробанка определят дальнейший курс рубля
"Основной фактор, который может изменить расклад сил - еще более мягкая позиция ведущих центробанков в отношении дальнейших монетарных курсов, что может способствовать возобновлению роста валют развивающихся стран", - говорит Поддубский.
Обновлено вчера в 23:00