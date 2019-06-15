Экономика
Китайские агрохолдинги нацелились на ПриморьеDeita.ru 01:39
По мнению экспертов, выход на региональный сельскохозяйственный рынок китайских агрохолдингов нанесет мощный конкурентный удар по местным сельхозпроизводителям – конкурировать с ними едва ли кто-то сможет.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:29, Вашингтон
Происшествия
Мужчину задержали при попытке перелезть через ограду Белого дома
Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину при попытке перелезть через ограду Белого дома, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
В Сербии начались международные учения «Славянское братство-2019»
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны
Американскую 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центре Берлина, сообщила местная полиция.
Обновлено вчера в 10:54
Политика
Порошенко поведал о первенстве украинского трезубца в Севастополе
Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook рассказал, что украинская символика в Севастополе появилась раньше российской.
Обновлено вчера в 19:19
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Путин прибыл на саммит в Душанбе
Российский президент Владимир Путин прибыл в Таджикистан для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Лидер Демократической партии Молдавии Плахотнюк покинул страну
Председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк покинул Молдавию на несколько дней, чтобы провести время со своей семьей, сообщили в субботу в пресс-службе ДПМ.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Наташа Королева показала идеальное «платье девственницы»
На просторах соцсети Наташа Королева опубликовала несколько роликов, где она в розовом длинном платье, напоминающем пижаму, кофте и домашних тапочках сидит на качели.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Обновлено вчера в 14:51
Экономика
Минюст собрался изымать у чиновников незадекларированные доходы
Минюст РФ приступил к разработке законопроекта, который позволит изымать с банковских счетов госслужащих денежные средства, легальность получения которых они не смогли подтвердить.
Обновлено вчера в 05:24
Авто
Важная новость про Renault Arkana: дисковые тормоза будут!
В мае в онлайн-шоуруме были выставлены сто автомобилей Renault Arkana в топовой версии Edition One, которые раскупили всего за три часа с момента старта продаж.
Обновлено в 03:19
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:52
Игры
Google выпустила в Steam бесплатный инструмент для создания 3D-игр
Обновлено вчера в 09:12
Политика
Экс-канцлер ФРГ признал законность присоединения Крыма к России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России прошло в соответствии с законом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:25
Происшествия
В Оманском заливе атакованы два танкера
Обновлено 13 июня в 06:21
Политика
Медведчук: часть людей видит в Зеленском Порошенко
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne заявил, что «риторика господина Зеленского начинает повторяться с риторикой господина Порошенко».
Обновлено вчера в 20:23
Здоровье
Двенадцатилетнему Захару нужны деньги на пересадку костного мозга
Ребенку регулярно делают переливания крови. Чтобы окончательно победить недуг, нужна пересадка костного мозга.
Обновлено в 02:40
Транспорт
Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса
Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 03:17
Финансы
Российские банки снижают ставки по ипотеке после снижения ставки ЦБ
Ряд россйиских банков принял решение о снижении ставок по ипотеке на фоне решения Банка России о снижении ключевой ставки, передаёт 14 июня ТАСС.
Обновлено вчера в 13:52
Технологии
Нейрохирург предложил простую тренировку для здоровья мозга
Тренировка для мозга опубликована в книге Рахула Джандиала "Уроки жизни от нейрохирурга", которая только готовится к выходу, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Общество
В Минздраве прокомментировали скандал вокруг Малышевой
Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн прокомментировал скандал, развернувшийся вокруг одного из выпусков передачи «Жить здорово» Елены Малышевой.
Обновлено вчера в 09:16
Гаджеты
Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10
Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Визит японцев на Курилы в рамках безвизовых обменов отменили
Обновлено в 01:30
Футбол
Дрогба может войти в тренерский штаб Лэмпарда в «Челси»
По информации The Sun, 40-летний Лэмпард, имеющий год опыта работы главным тренером, провел беседу с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем, согласившись возглавить клуб.
Обновлено в 01:59
Авто
Во Владивостоке начался выпуск двигателей на продажу в Японию
Обновлено в 02:18
Экономика
Инвестор из Монголии построит в Бурятии завод по производству древесных гранул
Частная компания "Монпеллет" из Монголии намерена инвестировать порядка $10 млн в строительство завода по производству древесных гранул (пеллет) в Бурятии и создание необходимой для этого инфраструктуры, говорится в сообщении на официальном сайте Республики Бурятия.
Обновлено в 02:30
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 22:22
Авто
BMW показала тизер нового BMW Vision M Next Concept
Прототип покажет видение баварской марки дальнейшего будущего версий M. BMW в ближайшее время собирается представить серийную версию нового 8-Series Gran Coupe, но это не единственная премьера, запланированная на оставшуюся часть месяца.
Обновлено вчера в 06:17