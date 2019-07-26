Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160РИА Новости 09:02

Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019. После того как альянс в очередной раз устроил учения в Балтийском море, Россия отправила в воздушное пространство над регионом два бомбардировщика Ту-160.
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