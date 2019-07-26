Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019, отправив в воздушное пространство два бомбардировщика Ту-160. Авторы материала отметили, что российские действия стали ответом на учения альянса в Балтийском море.

Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160

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