Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160Известия 11:41
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019, отправив в воздушное пространство два бомбардировщика Ту-160. Авторы материала отметили, что российские действия стали ответом на учения альянса в Балтийском море.
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