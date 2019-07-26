Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019, отправив в воздушное пространство два бомбардировщика Ту-160. Авторы материала отметили, что российские действия стали ответом на учения альянса в Балтийском море.

Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160

Экономика Безработица в России снизилась до нового исторического минимума Безработица в России снижается уже три месяца подряд — в июне 2019 года её уровень по методологии Международной организации труда (МОТ) упал до 4,4% от численности всей рабочей силы, обновив тем самый свой исторический минимум.

Транспорт Собянин осмотрел строительство станции метро «Шереметьевская» Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в пятницу ход строительства станции "Шереметьевская" Большой кольцевой линии метро: одной из самых сложных станций столичной подземки, на некоторых участках которой строителям приходится работать вручную.

Футбол «Локомотив» и ЦСКА устроили «баттл» скороговорок "Локомотив" и ЦСКА в преддверии очного матча 3-го тура чемпионата России, который состоится 28 июля, выпустили совместный видеоролик.

Армия и оружие Минобороны РФ ответило на сообщение МИД Румынии об инциденте на Дунае Отмечается, что военное ведомство РФ не направляло на Дунай никаких судов для перевозки военной техники в Сербию, а потому все заявления об этом и о якобы задержании поставок в Румынии — "абсолютная ложь".

Политика Новак рассказал о предложении Украине по продлению транзита газа Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что украинской стороне было предложено продлить действующее соглашение о транзите газа на тех же условиях, но реакции от Киева пока нет.

Политика Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".

Шоу-бизнес Сергей Безруков впервые показал семимесячного сына Народный артист России Сергей Безруков опубликовал фотографии своего сына Степана, которому 24 июля исполнилось семь месяцев.

Экономика НЛМК заявил о планах инвестировать в Индию до $150 млн Согласно индийским СМИ, желание НЛМК инвестировать в создание своего производства электростали в Индии объясняется растущим спросом на электричество в стране, на фоне которого спрос на трансформаторные подстанции возрос в 30 раз.

Общество Власти пообещали искать уклонистов на акции около мэрии Москвы Ранее несколько политиков призвали устроить 27 июля митинг около мэрии на Тверской улице в случае, если независимых кандидатов не зарегистрируют на выборы в Мосгордуму.

Шоу-бизнес В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара» Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.

Политика Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.

Происшествия Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.

Авто Стало известно, почему сложно продать подержанную китайскую машину Ну и третьей основной причиной, почему сложно продать подержанную китайскую машину, являются сложности в поиске запчастей, ведь в основном их приходится заказывать в Китае, а доставка занимает много времени.

Происшествия Мосгоризбирком обвинил Соболь в поломке звуковой аппаратуры в здании Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму, юрист ФБК Любовь Соболь вместе с иностранными журналистами нарушила работу звуковой аппаратуры и энергоснабжение зала заседаний Мосгоризбиркома.

Интернет В WhatsApp появятся новые функции Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Политика Путин выразил недоумение зарплатами врачей Президент страны Владимир Путин провел рабочую встречу с вице-премьером Татьяной Голиковой, курирующей социальный сектор (медицину, образование и т.д.). Глава государства отметил положительные изменение в здравоохранении, однако обратил внимание на первичное звено.

Происшествия В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли следователи В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального в Москве пришли сотрудники Следственного комитета России (СКР) и полицейские.

Спорт Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).