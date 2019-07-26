Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как российские Ту-160 «дали пощечину» НАТОРИА Новости 09:02
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019. После того как альянс в очередной раз устроил учения в Балтийском море, Россия отправила в воздушное пространство над регионом два бомбардировщика Ту-160.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:25, Вашингтон
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В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
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У берегов Азербайджана затонуло иранское грузовое судно
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В ООН отреагировали на задержание российского танкера Украиной
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Новый фильм про MH17 вскрыл неудобную правду о расследовании
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Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
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За сожжение флага России жительнице Саранска ограничили свободу
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Политика
Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии из-за санкций
Румыния отказалась выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями для Сербии из-за антироссийских санкций Евросоюза, сообщает b1 со ссылкой на румынский МИД.
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Тамбовский хоккеист умер после драки в баре
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Футбол
Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
Обновлено в 01:09
Политика
Путину представили кандидатов на должность глав Ингушетии, Крыма и КБР
Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак направил президенту РФ Владимиру Путину список кандидатур на должность глав Ингушетии, Крыма и Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 10:08
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В Балашихе в перинатальном центре впервые родились четверняшки
В Московском областном перинатальном центре в Балашихе впервые родились четверняшки. Для 32-летней мамы Юлии эта беременность стала первой.
Обновлено в 09:22
Общество
Пэрис Хилтон купит курорт на Украине
Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.
Обновлено в 08:56
Экономика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
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Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
44-летний Леонардо Ди Каприо впервые готовится стать отцом
По сообщению инсайдера, приближенного к паре Леонардо Ди Каприо и Камилы Морроне – 22-летней аргентинской модели, влюбленные готовятся стать родителями.
Обновлено в 09:52
Политика
Владимир Путин удивлен зарплатами врачей
Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.
Обновлено в 07:04
Футбол
Футболист АЗ Тил сообщил о своём желании перейти в «Спартак»
Полузащитник голландского АЗ Гус Тил заинтересован в переходе в московский «Спартак».
Обновлено в 09:41
Политика
Суд Киева обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко
Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) завести дело о возможном захвате власти экс-президентом Петром Порошенко при назначении судей.
Обновлено в 09:37
Общество
Команду «Что? Где? Когда?» «Новое величие» обязали сменить название
Команда «Новое величие» должна быть переименована по фамилии капитана или по названию, которое выберут и согласуют с комиссией по рейтингу участники.
Обновлено в 08:44
Политика
Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing
На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы
Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.
Обновлено в 08:06
Спорт
Россия выступит на Олимпиаде 2020 года под своим флагом
Международный олимпийский комитет направил Олимпийскому комитету России официальное приглашение принять участие в Играх-2020, которые пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Туристы из Китая ударили россиянку в очереди в музей «Царское Село»
По данным правоохранителей, конфликт между туристами россиянкой, произошел у входа на территорию государственного музея-заповедника «Царское Село».
Обновлено в 08:35
Политика
Решение не пускать оппозиционеров на московские выборы столичные и федеральные чиновники принимали сразу
Оппозиционеров решили не пускать еще на стадии регистрации кандидатов.
Обновлено в 10:02