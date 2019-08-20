Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь СШАРИА Новости 13:53

"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
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