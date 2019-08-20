Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь СШАРИА Новости 13:53
"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
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Китайские СМИ предсказали крах монополии американских F-35 из-за российских Су-57Э
Народные новости16:31
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:59, Ашберн
Музыка
Валерия получила травму на съемках шоу "Голос 60+"
Обновлено в 08:53
Футбол
Егоров оценил работу судьи Карасёва на матче «Спартак» — ЦСКА
Обновлено в 09:38
Происшествия
Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолета
Частный вертолет разбился близ острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян.
Обновлено в 11:17
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 18:59
Политика
Трамп предложил вернуть Россию в «Большую восьмерку»
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с румынским президентом Клаусом Йоханнисом в Белом доме предложил вернуть Россию в G8, назвав такой формат более уместным.
Обновлено в 15:24
Кино
Умерла народная артистка России Александра Назарова
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
Обновлено в 16:45
Политика
Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит "попробовать не бояться" разговора с глазу на глаз с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 17:17
Футбол
«Аякс» и АПОЭЛ сыграли вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов
Голландский «Аякс» сыграл вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов с кипрским АПОЭЛом. Об этом сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 18:37
Армия и оружие
Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.
Обновлено в 16:50
Гаджеты
Nvidia GeForce Now появится на Android до конца 2019 года
Компания Nvidia объявила о расширении платформ облачного игрового сервиса Nvidia GeForce Now.
Обновлено в 04:25
Политика
Избирком края призвал полицию проверить «Чита.Ру» из-за текста про выборы губернатора
В выборах губернатора Забайкалья, которые пройдут 8 сентября, участвуют врио главы региона Александр Осипов (самовыдвиженец), предприниматель Яна Шпак (от «Партии роста»), экс-депутат заксобрания региона Вячеслав Ушаков (от «Патриотов России») и председатель общества инвалидов Центрального района Читы Елена Краузе (от «Российской партии пенсионеров за справедливость»).
Обновлено в 18:55
Происшествия
В США организатор «аферы века» с экопродуктами покончил с собой
Фермер из Миссури Рэнди Констант, признанный виновным в организации крупнейшей в истории США схеме мошенничества с органическими продуктами питания, совершил самоубийство за несколько недель до перевода в федеральную тюрьму.
Обновлено в 14:40
Общество
В Саудовской Аравии появятся академии искусств
Открытие академий является частью стратегического плана развития королевства - Vision 2030.
Обновлено в 17:35
Экономика
Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
Отмечается, что несмотря на запрет на новые меры господдержки нефтегазовых проектов, "Роснефть" требует льготы для проекта с "Нефтегазхолдингом" в Арктике "Восток Ойл", при этом компания грозит сорвать план загрузки Севморпути.
Обновлено в 02:58
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:03
Здоровье
Мать двоих детей спасли от инвалидности челябинские врачи
В Челябинской областной клинической больнице провели операцию, которая помогла женщине с двумя детьми оставить в прошлом инвалидность.
Обновлено в 05:06
Кино
Новые фильмы о Человеке-пауке выйдут без участия Marvel
Глава студии Marvel Кевин Файги в будущем не будет продюсировать новые проекты с участием популярного супергероя.
Обновлено в 18:09
Финансы
Власти Аргентины смогли удержать курс песо, но биржи обвалились более чем на 10%
Правительство Аргентины смогло во вторник сдержать падение национальной валюты, однако биржи обвалились более чем на 10%, свидетельствуют данные торгов и банков.
Обновлено в 16:48
Происшествия
В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка
В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину
У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.
Обновлено в 08:55
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Москве
Президент РФ заявил, что никто не имеет права нарушать закон Президент России Владимир Путин в ходе визита во Францию прокомментировал массовые беспорядки во время несанкционированных митингов в Москве.
Обновлено вчера в 13:10
Гаджеты
Redmi похвасталась продажей более 20 млн смартфонов Note 7 по всему миру
Сегодня компания объявила, что совокупные продажи Redmi Note 7 и Note 7 Pro по всему миру превысили 20 миллионов единиц примерно через семь месяцев после запуска.
Обновлено в 07:52
Игры
EA показала геймплей Need for Speed: Heat
Сегодня Electronic Arts рассказала более подробно о игровом процессе грядущей Need for Speed Heat.
Обновлено вчера в 15:43