Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь СШАРИА Новости 13:53

"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
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Китайские СМИ предсказали крах монополии американских F-35 из-за российских Су-57Э

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«Монополии США скоро придёт конец»: Экспорт Су-57 в корне изменит ситуацию на рынке - СМИ

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