Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь СШАРИА Новости 13:53
"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
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Китайские СМИ предсказали крах монополии американских F-35 из-за российских Су-57Э
Народные новости16:31
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 16:53, Ашберн
Авто
В России вырос спрос на дизельные автомобили с пробегом
С подержанными дела обстоят совсем иначе. Спрос на дизельные автомобили с пробегом в нашей стране вырос на 7% по сравнению с 2018 годом.
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Политика
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.
Обновлено в 15:00
Технологии
Facebook наймет журналистов для работы над новостным разделом
Facebook наймет журналистов для работы над новостным разделом социальной сети.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти Турции оказать максимальную помощь девочке из Петербурга, которая пострадала на отдыхе в турецком Бодруме.
Обновлено в 15:56
Кино
Умерла народная артистка России Александра Назарова
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
В США испытали ракету в нарушение ДРСМД
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Шоу-бизнес
Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии
Российская эстрадная певица Алена Апина накануне своего юбилея сделала настоящий подарок поклонникам.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Певица Олеся Яковлева погибла в Приморье
В Приморье погибла российская певица Олеся Яковлева. Об этом сообщил друг артистки Вадим Павлов.
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Политика
Путин назвал «провалом» ситуацию в первичном звене здравоохранения
В июне Путин обозначил три основные проблемы в сфере здравоохранения. Первой президент назвал доступность первичного звена здравоохранения.
Обновлено в 11:59
Экономика
Суд признал банкротом тюменский завод «Электрон»
Арбитражный суд Тюменской области признал ПАО Опытный завод Электрон банкротом по соответствующему иску ООО ПКБ АСУ-Нефть на 4,25 млн рублей, следует из данных в картотеке арбитражных дел.
Обновлено в 16:06
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Помпео: ИГ набирается сил в отдельных точках Ближнего Востока
Госсекретарь США Майк Помпео признал сегодня, 20 августа, что террористическая группировка ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещена в России) набирает силы в некоторых районах Ближневосточного региона.
Обновлено в 09:09
Общество
Устроившие битву помидорами петербуржцы разгневали пользователей Сети
Пользователи социальных сетей раскритиковали битву помидорами "Томатина", которую 18 августа устроили петербуржцы на стадионе "Кировец".
Обновлено в 13:30
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Обновлено в 12:34
Футбол
«Спартак» заинтересовался полузащитником «Ромы» Гоналоном
Французское издание Le 10 Sport сообщило об интересе московского футбольного клуба "Спартак" к игроку «Ромы» Максиму Гоналону.
Обновлено в 15:40
Политика
Песков: переговоры Путина и Макрона прошли позитивно
Переговоры президентов России и Франции - Владимира Путина и Эмманюэля Макрона - в понедельник прошли в целом позитивно.
Обновлено в 07:02
Политика
Президент Италии принял отставку премьера Конте
Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте.
Обновлено в 15:46
Хоккей
Экс-вратарь «Баффало» Макаров перешел в клуб ВХЛ «Буран»
Экс-голкипер «Баффало» и «Автомобилиста» Андрей Макаров продолжит карьеру в клубе Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Буран».
Обновлено в 15:49
Теннис
Андрей Рублев вышел во второй круг турнира в Уинстон-Сейлеме
Обновлено в 14:58
Политика
Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
Обновлено в 15:44
Футбол
Йович: слухи об уходе из «Реала» заставляют меня смеяться
Слухи об уходе из „Реала“ заставляют меня смеяться. СМИ всегда будут писать подобные новости.
Обновлено в 15:55
Общество
Большинство россиян не видит позитива в будущем
Две трети россиян считают, что ситуация в стране неблагоприятна для планирования своего будущего.
Обновлено в 14:12
Транспорт
Пересадки с МЦД на метро сделают бесплатными
Обновлено в 16:03
Происшествия
Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург
Пассажирский лайнер Airbus A321 немецкой авиакомпании Lufthansa, который выполнял рейс Санкт-Петербург — Мюнхен, вернулся в Пулково вскоре после вылета.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
Трамп заявил о подавляющем военном превосходстве США
В военном отношении ни одна стране «даже близко» не может приблизиться к США, заявил президент страны Дональд Трамп.
Обновлено в 15:59
Футбол
Рэшфорд: «Нападая на него, вы нападаете на всех нас»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд призвал руководство Twitter принять меры после потока расистских оскорблений в адрес полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба, который не забил пенальти в ворота «Вулверхэмптона» (1:1).
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия России в боях под Иловайском на Украине в 2014 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено 18 августа в 23:16
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину
У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.
Обновлено в 08:55
Авто
Новый грузовик марки Hyundai начали продавать в России
Продажи нового среднетоннажного грузовика Hyundai Mighty официально начались на российском рынке.
Обновлено в 09:52