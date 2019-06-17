Китайская компания присвоила несколько российских торговых марокНовый День 01:51

Ряд российских молочных заводов, получивших разрешение на ввоз в Китай своей продукции, подадут общий иск к компании из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, которая зарегистрировала на себя их торговые марки, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.

с чего всё началось

Производители молочной продукции из России получили импортную лицензию в конце декабря. 28 января китайская компания из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян зарегистрировала торговые марки этих российских молокозаводов на себя, передает РИА «Новости».

Происшествия Челябинского полицейского обвинили в домогательствах В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.

Авто Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации на российском рынке составит 999 000 рублей.

Политика Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.

Общество Губернатор оценил знак «Город бесов» на въезде в Екатеринбург Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал установку дорожного знака с надписью: «Город бесов» на въезде в Екатеринбург.

Наука Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.

Общество ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.

Шоу-бизнес Сын Алибасова рассказал, когда к отцу может вернуться память Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей, которые в субботу диагностировали положительные результаты после полного обследования организма.

Политика Huawei предсказала потерю $30 млрд выручки из-за санкций США Президент китайского производителя смартфонов и оборудования для мобильной связи Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что из-за санкций США продажи компании в 2019 и 2020 годах не будут расти и останутся на уровне около $100 млрд, передает Bloomberg.

Общество Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.

Футбол Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках» Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».

Политика Бабича назначили замминистра экономического развития Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.

Общество Названы самые солнечные города России Росгидромет на своей странице во «ВКонтакте» назвал два самых солнечных города России.

Происшествия Путину доложили про ситуацию в Чемодановке Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка Пензенской области, сообщает РИА "Новости".

Энергетика Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июля снизится на $10,1 за тонну Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июля понизится на 10,1 доллара — до 100,3 доллара с 110,4 доллара за тонну в июне, следует из расчетов Минфина.

Культура Экстренно госпитализирован Александр Калягин Народный артист РСФСР Александр Калягин был госпитализирован в одну из столичных больниц, передает Рен ТВ.

Политика Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию В 15:30 президент Франции Эммануэль Макрон встретит своего коллегу на крыльце Елисейского дворца, и они отправятся на переговоры.

Происшествия Рейс из Нижневартовска в Уфу задержали на девять часов из-за трапа Рейс «Уральских авиалиний» Нижневартовск — Уфа был задержан на девять часов из-за самопроизвольного выпуска надувного трапа, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

Шоу-бизнес Екатерина Климова подала на развод По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.

Шоу-бизнес Саша Савельева и Кирилл Сафонов рассекретили имя сына Скоро сыну Саши Савельевой и Кирилла Сафонова исполнится уже три месяца. Однако лишь на этой неделе супруги рассказали, как назвали малыша.

Здоровье Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам «В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.

Общество В России введут маркировку продуктов питания «Светофор» В России появится новая цветная маркировка продуктов питания, так называемый «Светофор», пишут СМИ со ссылкой на Росстандарт.

Футбол «Анжи» подал документы на лицензирование в ПФЛ «Анжи» подал документы для прохождения процедуры лицензирования для участие в ПФЛ.

Шоу-бизнес Звезда «Comedy Woman» Надежда Ангарская похудела на 30 килограммов Певица примерила дерзкий наряд Одна из самых ярких участниц шоу "Comedy Woman" Надежда Ангарская однажды призналась журналистам, что мечтает похудеть до 48-го размера одежды.