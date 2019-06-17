Экономика

Китайская компания присвоила несколько российских торговых марокНовый День 01:51

Производители молочной продукции из России получили импортную лицензию в конце декабря. 28 января китайская компания из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян зарегистрировала торговые марки этих российских молокозаводов на себя, передает РИА «Новости».
Читать в источнике
с чего всё началось

Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму

Ряд российских молочных заводов, получивших разрешение на ввоз в Китай своей продукции, подадут общий иск к компании из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, которая зарегистрировала на себя их торговые марки, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.
РИА Новостивчера в 22:46

Подробнее о событии

Китайцы из Муданьцзяна присвоили торговые марки российских молочников

Взгляд.рувчера в 23:47

Российские молокозаводы подадут иск к китайской компании

Профиль02:33

Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму

РИА Новостивчера в 22:46

Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую компанию

iReactor00:23

Молокозаводы из России подадут коллективный иск к китайской фирме

Известиявчера в 23:59

Российские молокозаводы подадут общий иск к фирме из Китая

Life.ruвчера в 23:38

Российские заводы подадут иск к китайскому партнеру из‐за молока

Телеканал 360°02:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:16, Вашингтон
Происшествия

В Германии задержали предполагаемого убийцу политика

Полиция в ФРГ задержала ещё одного подозреваемого в деле об убийстве члена Христианско-демократического союза (ХДС), политика Вальтера Любке.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия

В Аргентине и Уругвае почти полностью восстановили электроснабжение

Обновлено вчера в 20:36
Музыка

Светлана Лобода ответила на вопрос о конфликте с Лазаревым

Во время церемонии ежегодной премии «Муз-ТВ» между Светланой Лободой и Сергеем Лазаревым произошел конфликт.
Обновлено в 03:27
Здоровье

В Подмосковье семья, выпив молока, заразилась клещевым энцефалитом

В Подмосковье семья, выпив сырого козьего молока, заразилась клещевым энцефалитом.
Обновлено вчера в 04:38
Происшествия

Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье

Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Полпред президента провел в Пензе совещание по ситуации в Чемодановке

Вечером в воскресенье, 16 июня, в Пензе полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по урегулированию ситуации в селе Чемодановка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Обновлено в 02:19
Политика

Администрация Зеленского переедет в стеклянный офис

Нынешнее здание администрации Украины может быть использовано как музей государственности Администрация президента Украины Владимира Зеленского планирует переехать в новый офис со стеклянными стенами, сообщил глава администрации Андрей Богдан.
Обновлено в 03:58
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать клубнику

Обновлено в 03:00
Общество

На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»

Обновлено в 03:39
Спорт

Шубенков выиграл этап Бриллиантовой лиги в падении на финише

Российский атлет Сергей Шубенков победил в забеге на 110 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате.
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия

В аквапарке Екатеринбурга пострадала трёхлетняя девочка

Обновлено вчера в 22:34
Шоу-бизнес

Принц Гарри повоспитывал жену на дне рождения королевы

Уже довольно много времени прошло с тех пор, как в Великобритании отшумели празднования дня рождения королевы Елизаветы II.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие

ВСУ подвергли окраины Донецка массированному обстрелу

Обновлено в 00:39
Экономика

Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте

Плата ежегодно индексируется на размер инфляции, либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика

Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком

Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".
Обновлено в 01:27
Политика

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

Обновлено вчера в 15:17
Общество

Новая маркировка продуктов появится в России

В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Малоимущие россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.
Обновлено в 01:15
Здоровье

Комплекс дополнительных мер поддержки врачей прорабатывают в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 17 июня побывал в Детской областной больнице.
Обновлено в 03:43
Авто

ТОП-5 примеров тюнинга ЗАЗ-968 показали в сети

Самым необычным вариантом тюнинга ЗАЗ-968 стало использование совершенно новой платформы, более больших колес и мощного внешнего вида, которые стали по-настоящему достаточно современными.
Обновлено в 03:29
Авто

«АвтоВаз» обнародовал новый состав совета директоров

Общее собрание акционеров прошло 14 июня В АО "АвтоВаз" прошло собрание акционеров, на котором в том числе был утверждён новый состав совета директоров.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес

Директор Началовой: «Юля мне приснилась. Я носила ее на руках»

Директор Началовой рассказала о сне, в котором впервые за долгое время она увидела покойную Юлию. Юлии Началовой не стало три месяца назад.
Обновлено вчера в 15:00
Авто

Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15%

Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.
Обновлено вчера в 07:00
Кино

Лена Хиди разочарована смертью Серсеи Ланнистер

Британская актриса Лена Хиди в интервью сообщила, что осталась разочарованной концом, который режиссеры выбрали для Серсеи Ланнистер.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»

Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено вчера в 19:04
Экономика

Курс биткоина впервые за год превысил отметку в 9 тысяч долларов

Обновлено в 03:32
Армия и оружие

Стало известно о модернизации ядерного оружия в мире

В 2018 году все страны, обладающие ядерным оружием, продолжили модернизировать свой арсенал.
Обновлено в 02:09
Политика

Израиль назвал будущий поселок на Голанах в честь Трампа

Власти Израиля провели на Голанских высотах символическую церемонию открытия знака с названием «Рамат-Трамп» на месте, где будет построен поселок в честь президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 12:40
Здоровье

Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака

Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено в 03:10
Общество

Росгидромет назвал самые солнечные города России

Обновлено вчера в 23:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Муданьцзян
Город в Китае
Городской округ в провинции Хэйлунцзян КНР на реке Муданьцзян. Расположен в 381 км от Владивостока. Название городского округа является переводом на китайский язык маньчжурского словосочетания «Мудань ула».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное