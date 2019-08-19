Корпорация снимет еще один офис в Москве Huawei откроет второй крупный офис в Москве.

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Корпорация из Китая Huawei снимет еще один офис в Москве, пока у компании в столице есть только один центр в бизнес-парке «Крылатские холмы», пишет в понедельник газета «Коммерсант».

Китайская компания Huawei откроет второй крупный офис в Москве

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