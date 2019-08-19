Экономика
Китайская компания Huawei откроет второй крупный офис в МосквеРИАМО 04:07
Корпорация из Китая Huawei снимет еще один офис в Москве, пока у компании в столице есть только один центр в бизнес-парке «Крылатские холмы», пишет в понедельник газета «Коммерсант».
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Корпорация снимет еще один офис в Москве Huawei откроет второй крупный офис в Москве.Коммерсантъвчера в 18:14
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Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю свою семью
Обновлено вчера в 10:16
Кино
Мультфильм «Angry Birds 2» возглавил российский прокат в выходные
Пятым стал фильм ужасов «Синяя бездна-2», заработавший в премьерный уикенд 30,8 млн руб.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло
Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, из них 10 детей, сообщается на сайте краевого Минздрава.
Обновлено 17 августа в 11:54
Армия и оружие
Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии
Британская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства того, что России участвовала в боях под Иловайском на Украине пять лет назад, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 04:29
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика
Зеленский и Нетаньяху начали переговоры в Киеве
Обновлено в 04:21
Здоровье
Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля
Обновлено вчера в 22:36
Экономика
В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань
Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну
"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - завили во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка
Обновлено в 04:01
Общество
Составлен рейтинг самых тихих городов России
Самыми тихими городами России являются Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Женщина и трое детей погибли при пожаре в Иркутской области
При пожаре в частном доме в поселке Мишелевка Иркутской области погибли четыре человека.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Две мониторинговые станции перестали передавать данные после взрыва под Архангельском
Две станции мониторинга радиации в Дубне и Кирове перестали передавать данные через два дня после взрыва под Северодвинском, сообщил The Wall Street Journal исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.
Обновлено в 03:40
Теннис
Даниил Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати
Обновлено вчера в 18:14
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Экономика
Определены регионы России с самым доступным для населения бензином
Больше всего бензина по стране на среднемесячную зарплату могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (2 080 л), Москвы (1 798 л) и Ненецкого автономного округа (1 609 л).
Обновлено вчера в 22:26
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено вчера в 12:49
Экономика
Титов предложил не отказываться от налогового спецрежима ЕНВД
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов выступил с предложением не отказываться от налогового спецрежима ЕНВД (единый налог на вмененный доход).
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
«Монако» хочет приобрести Икарди у «Интера»
Икарди хочет перейти в туринский клуб, однако «Интер» предпочел бы продать игрока в другую лигу.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина разводится с мужем
Экс-участница группы «Тату» Лена Катина разводится с мужем- словенским музыкантом Сашо Кузмановичем после шести лет брака.
Обновлено в 04:04
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Для производителей в России нормативы утилизации товаров и упаковки могут вырасти до 100%.
Обновлено в 03:03
Экономика
Счетная палата указала на низкое исполнение бюджетных расходов
Уровень исполнения расходов, заложенных в бюджете на текущий год, аудиторы называют достаточно низким — 42,5%. Наиболее низкое исполнение сложилось по направлениям «Средства массовой информации», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика», «Культура, кинематография», «Физическая культура и спорт».
Обновлено в 04:20
Технологии
От Siri до «слежки» в сети. 7 сбывшихся предсказаний Стива Джобса, Билла Гейтса и Джеффа Безоса
Еще в прошлом веке Стив Джобс предсказал появление голосовых помошников, Билл Гейтс таргетированную рекламу, а Джефф Безос — бум онлайн-торговли.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
В освидетельствовании виновника страшной аварии на Малышева нашли множество ошибок
Обновлено в 02:41
Политика
Кадыров рассказал о своем главном страхе
Обновлено вчера в 11:27
Здоровье
В приморском меде нашли следы лекарств
Как говорят специалисты, препаратами обрабатывают поля от вредителей или самих пчел В партии липового меда общим весом 8 тонн из Чугуевского района приморские ветврачи нашли опасные остатки лекарственных средств нитрофуранов.
Обновлено в 03:16
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Минздрав предложил работодателям ввести физкульт-брейки
Перерывы на физкультуру на рабочем месте предлагает ввести работодателям российский Минздрав.
Обновлено в 00:59