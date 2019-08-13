Одна из крупнейших строительных корпораций в мире, китайская China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), ведет переговоры с «Роснефтью» о получении подряда на возведение объектов судостроительной верфи «Звезда», которую «Роснефть» с партнерами строит в бухте Большой Камень рядом с Владивостоком.

с чего всё началось

Российская «дочка» CSCEC «КитайСтрой» хочет получить контракт на строительство так называемых достроечных цехов, которые относятся ко второй очереди верфи. Пока это самый дорогой объект на «Звезде»: по словам одного из собеседников, сумма контракта может составить 45 млрд руб.

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