Экономика

Китайская госкорпорация предложила «Роснефти» достроить верфь «Звезда»РБК 01:08

Российская «дочка» CSCEC «КитайСтрой» хочет получить контракт на строительство так называемых достроечных цехов, которые относятся ко второй очереди верфи. Пока это самый дорогой объект на «Звезде»: по словам одного из собеседников, сумма контракта может составить 45 млрд руб.
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Китайская госкорпорация предложила «Роснефти» достроить верфь «Звезда»

Одна из крупнейших строительных корпораций в мире, китайская China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), ведет переговоры с «Роснефтью» о получении подряда на возведение объектов судостроительной верфи «Звезда», которую «Роснефть» с партнерами строит в бухте Большой Камень рядом с Владивостоком.
РБК01:08

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РБК: китайская CSCEC хочет получить подряд на достройку верфи «Звезда» на 45 млрд рублей

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Китайская госкорпорация предложила «Роснефти» достроить верфь «Звезда»

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