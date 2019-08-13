Экономика
Китайская госкорпорация предложила «Роснефти» достроить верфь «Звезда»РБК 01:08
Одна из крупнейших строительных корпораций в мире, китайская China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), ведет переговоры с «Роснефтью» о получении подряда на возведение объектов судостроительной верфи «Звезда», которую «Роснефть» с партнерами строит в бухте Большой Камень рядом с Владивостоком.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:57, Вашингтон
Музыка
«Пикник» публикует видеоэкскурсии в миры собственных песен
Проект представляет из себя серию видеоэкскурсий по Санкт-Петербургу, которые лидер «Пикника» проводит вместе с Павлом Картаевым.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Политика
США ужесточат правила получения грин-карт
Белый дом обнародовал распоряжение, позволяющее американским властям ограничить выдачу постоянного вида на жительство (грин-карты) тем иммигрантам, которые полагаются на государственные соцвыплаты, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 15:08
Авто
Стали известны самые популярные в России марки автомобилей с пробегом
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В отношении задержанного на акции 10-го августа Константина Котова возбудили уголовное дело
В отношении задержанного на акции 10-го августа в Москве Константина Котова возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено в 01:30
Технологии
Ученые рассказали о положительной стороне стресса и беспокойства
Люди обычно думают о стрессе и тревоге как о негативных понятиях, однако хоть они и могут достигать нездорового уровня, психологи давно знают, что эти чувства неизбежны и часто играют положительную, а не отрицательную роль в нашей повседневной жизни.
Обновлено 11 августа в 07:30
Происшествия
Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем
Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском
Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:35
Общество
Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Обновлено 11 августа в 10:11
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Общество
Кузбасс занял 21-е место в РФ по доле среднего класса
Исследование, проведенное РИА "Новости", выявило, где в России больше всего представителей среднего класса, то есть семей, которые могут позволить себе купить автомобиль и квартиру, а после всех ежемесячных платежей по кредитам на каждого человека остается два прожиточных минимума.
Обновлено в 00:16
Общество
Эксперт попросил москвичей не кормить голубей из-за помета
Обновлено в 00:20
Происшествия
Врач лечил полосканием мужчину с застрявшей в горле вставной челюстью
Потерянную вставную челюсть извлекли из горла 72-летнего мужчины британские медики. Об этом пишет издание Guardian.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.
Обновлено вчера в 17:49
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено вчера в 06:53
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Воронеж стал 4-м в рейтинге городов России блогера Ильи Варламова
Обновлено вчера в 12:26
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вареную колбасу
В Роскачестве рассказали, как правильно определить изготовленную по ГОСТу натуральную колбасу.
Обновлено в 01:00
Недвижимость
В Челябинске подскочили в цене квартиры-студии
В Челябинске за год подскочила цена квадратного метра в квартирах-студиях на 3,5%. Это не смотря на то, что в городе количество предложений о продаже маленьких квартир не увеличилось, а осталось на прежнем уровне, сообщают специалисты сайт по подбору жилья.
Обновлено в 01:35
Авто
Новый BMW 4 Series Coupe замечен на тестах в Мюнхене
Накануне появилась свежала партия снимков, на которой запечатлен новый BMW 4 Series Coupe.
Обновлено вчера в 22:56
Теннис
Шарапова вышла во 2-й круг турнира в Цинциннати
Мария Шарапова сломила сопротивление американки Алисон Риск и вышла во 2-й круг турнира в Цинциннати.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК
Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено вчера в 07:05
Политика
У главы МИД Германии опять сломался самолет
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас был вынужден вылететь в Нью-Йорк на запасном самолете, потому что правительственный Airbus A321, на котором он собирался отправиться на заседание Совбеза ООН, оказался неисправным.
Обновлено вчера в 17:16
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено 11 августа в 22:31
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено 11 августа в 22:47
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
Обновлено вчера в 23:34