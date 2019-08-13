Экономика

Китайская госкорпорация предложила «Роснефти» достроить верфь «Звезда»РБК 01:08

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Одна из крупнейших строительных корпораций в мире, китайская China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), ведет переговоры с «Роснефтью» о получении подряда на возведение объектов судостроительной верфи «Звезда», которую «Роснефть» с партнерами строит в бухте Большой Камень рядом с Владивостоком.
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Китайская госкорпорация предлагает достроить верфь «Звезда»

News.ru01:45

РБК: китайская госкорпорация хочет достроить верфь «Звезда»

Коммерсантъ01:33

Китайская госкорпорация предложила «Роснефти» достроить верфь «Звезда»

РБК01:08
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