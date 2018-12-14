Сегодня утром биржевые индексы Азии закрылись со значительным снижением после того, как китайские власти представили статистические данные за ноябрь, которые оказались ниже прогнозов аналитиков.

Финансы Финансы Банк России повысил ключевую ставку до 7,75% Банк России объявил о решении повысить ключевую на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых.

Финансы Финансы В 2023 году «Крайинвестбанк» присоединится к своему санатору РНКБ Крайинвестбанк в 2023 году присоединится к своему санатору - принадлежащему государству РНКБ, следует из сообщения ЦБ РФ.

Финансы Финансы Девелоперская компания ВТБ запланировала провести делистинг Принадлежащая ВТБ девелоперская компания «Галс-Девелопмент» на внеочередном собрании акционеров примет решение о делистинге акций.

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Финансы Финансы Прямые иностранные инвестиции в Китай упали более чем на четверть Объем прямых иностранных инвестиций в Китай сократился в ноябре 2018 года на 26,3% в годовом сопоставлении до 92,11 млрд юаней, следует из отчета Министерства торговли страны.

Финансы Финансы Аналитики предсказали новый обвал рубля Аналитики Райффайзен банка предсказали новый обвал рубля, соответствующие данные содержатся в отчете российского подразделения австрийской банковской группы.

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Финансы Финансы Международные резервы России за неделю увеличились на $1,5 млрд На 30 ноября международные резервы страны составляли $462,1 млрд. Таким образом, за неделю показатель увеличился на $1,5 млрд, или на 0,3%.

Финансы Финансы Минфин знает, как ужесточить контроль за расходами регионов Регионы с низким уровнем долговой устойчивости (доля расходов на обслуживание долга превышает 8%, следует из материалов Минфина) смогут выходить на долговой рынок только для рефинансирования долга и по утвержденному плану восстановления платежеспособности, предлагает Минфин.

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