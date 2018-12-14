Финансы
Сегодня утром биржевые индексы Азии закрылись со значительным снижением после того, как китайские власти представили статистические данные за ноябрь, которые оказались ниже прогнозов аналитиков.
Коммерсантъ06:40
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 19:42, Ашберн
Финансы
Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%
Банк России объявил о решении повысить ключевую на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых.
Обновлено в 07:17
Финансы
В 2023 году «Крайинвестбанк» присоединится к своему санатору РНКБ
Крайинвестбанк в 2023 году присоединится к своему санатору - принадлежащему государству РНКБ, следует из сообщения ЦБ РФ.
Обновлено в 09:57
Финансы
Девелоперская компания ВТБ запланировала провести делистинг
Принадлежащая ВТБ девелоперская компания «Галс-Девелопмент» на внеочередном собрании акционеров примет решение о делистинге акций.
Обновлено в 15:48
Финансы
Сбербанк в этом году рассчитывает получить $12,5 млрд чистой прибыли
Сбербанк по итогам 2018 года рассчитывает получить $12-12,5 млрд (порядка 830 млрд рублей по официальному курсу) чистой прибыли.
Обновлено в 04:30
Финансы
Биткоин достиг годового минимума
14 декабря, после довольно большой распродажи по цене в $3 400 цена биткоина упала до нового годового минимума.
Обновлено в 02:06
Финансы
Итоги заседания Банка России пока не побудили рубль к действиям
По итогам заседания Банка России ключевая ставка была повышена с 7,50% годовых до 7,75% годовых.
Обновлено в 10:00
Финансы
Прямые иностранные инвестиции в Китай упали более чем на четверть
Объем прямых иностранных инвестиций в Китай сократился в ноябре 2018 года на 26,3% в годовом сопоставлении до 92,11 млрд юаней, следует из отчета Министерства торговли страны.
Обновлено в 08:24
Финансы
Аналитики предсказали новый обвал рубля
Аналитики Райффайзен банка предсказали новый обвал рубля, соответствующие данные содержатся в отчете российского подразделения австрийской банковской группы.
Обновлено вчера в 13:49
Финансы
Профицит федерального бюджета за 11 месяцев составил 3,4 трлн рублей
Профицит федерального бюджета за январь-ноябрь 2018 года составил 3,394 трлн рублей, или 3,7% ВВП, сообщил Минфин.
Обновлено вчера в 08:50
Финансы
Рубль несколько ослаб по отношению к доллару
На 8 декабря рубль значительно ослаб и его курс снизился до отметки 66,92 рубля за 1 доллар. 13 декабря доллар стоил 66,5 рубля.
Обновлено в 07:01
Финансы
В районах Якутии проведут финансовые проверки
В районах республики, где сложились крупные задолженности по коммунальным услугам, завозу тарированного топлива и социально значимых продуктов питания, проведут финансовые проверки.
Обновлено вчера в 04:12
Финансы
Международные резервы России за неделю увеличились на $1,5 млрд
На 30 ноября международные резервы страны составляли $462,1 млрд. Таким образом, за неделю показатель увеличился на $1,5 млрд, или на 0,3%.
Обновлено вчера в 08:55
Финансы
Минфин знает, как ужесточить контроль за расходами регионов
Регионы с низким уровнем долговой устойчивости (доля расходов на обслуживание долга превышает 8%, следует из материалов Минфина) смогут выходить на долговой рынок только для рефинансирования долга и по утвержденному плану восстановления платежеспособности, предлагает Минфин.
Обновлено вчера в 04:00
Финансы
Сбербанк ожидает роста зарплат в России в 2019 году на уровне 2,5%
Сбербанк ожидает, что рост зарплат в целом по России в 2019 году составит 2,5% против 7,5% в 2018 году.
Обновлено 12 декабря в 06:04
Финансы
Секретарь АРО ВП «Единая Россия» Новиков: при сбалансированном бюджете, мы добьемся отсутствия дефицита к 2021 году
Депутат АОСД, секретарь АРО ВП "Единая Россия" Иван Новиков: — Речь шла о плановых параметрах бюджета на 2020 – 2021 годы.
Обновлено в 04:18