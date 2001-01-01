Авто

Китайская Great Wall открыла автомобильный завод в Тульской областиRT на русском 11:02

Китайский автопроизводитель Great Wall Motor открыл завод на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области, сообщается на сайте регионального правительства.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Китайская компания Great Wall Motor открыла сегодня завод в Тульской области

Эхо Москвы11:24

Great Wall открыла в России новый автозавод Haval

Автостат07:03

В Тульской области начал работу завод Great Wall

Коммерсантъ06:55

Эксклюзивные кадры с презентации «Haval F7» под Тулой

Московский Комсомолец09:49

Российский завод концерна Great Wall запустил производство автомобилей в Тульской области

ТАСС07:40

Great Wall открыла под Тулой автозавод за $500 млн

Интерфакс05:30

Китайская Great Wall открыла под Тулой автозавод

SpeedMe05:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
Здоровье

Ученые рассказали об опасности яиц

Обновлено в 07:01
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 09:02
Политика

В Совфеде прокомментировали обращение Зеленского к России

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к России по поводу «обострения конфликта» в Донбассе.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес

«Коленки не той формы»: Подруга объяснила проблемы Губина

Обновлено в 08:47
Кино

Джулия Робертс считает, что фильм «Красотка» был не ее уровня

Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

Тимати показал беременный живот своей подруги

Тимати опубликовал несколько совместных фото с возлюбленной, на которых легко различим заметно округлившийся живот.
Обновлено в 10:21
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал с UFC очередной контракт

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заключил с указанной организацией новый договор.
Обновлено в 08:51
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Футбол

О трансфере Азара в «Реал» будет объявлено в ближайшие часы

Как сообщает шоу El Chiringuito TV, о трансфере Азара будет объявлено в ближайшие несколько часов.
Обновлено в 09:41
Хоккей

СКА подписал контракт с Кагарлицким

Обновлено в 11:18
Политика

Зеленского обвинили в плагиате Порошенко

Пресс-секретарь экс-лидера Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в плагиате.
Обновлено в 11:39
Происшествия

В Дагестане под весом автомобилей рухнул мост

Находившийся в аварийном состоянии мост рухнул в Цунтинском районе Дагестана, отправив в реку Хзанор четыре автомобиля, чьи владельцы в тот момент находились в мечети.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие

Шойгу заявил об усилении напряженности на границах стран СНГ

Военно-политическая обстановка на границах Содружества независимых государств (СНГ) остается крайне напряжённой.
Обновлено в 10:14
Политика

Суд заочно арестовал украинку, напавшую на посольство России в Киеве

Суд заочно арестовал украинку Ирму Крат — лидера "женской сотни" Майдана, — за причастность к нападению на здание посольства России в Киеве в 2016 году.
Обновлено в 09:16
Культура

83-летний Ален Делон записал новую песню

Обновлено в 06:43
Политика

О чем говорили Владимир Путин и Си Цзиньпин

В первый день государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию состоялись его переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:34
Общество

Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам

Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Общество

Губернатор отменил закупку зонтов для правительства Прикамья

Губернатор Пермского края Максим Решетников дал распоряжение отменить закупку зонтов для кабмина края.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие

Захарова рассказала о провокациях в Идлибе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва озабочена ситуацией в Идлибе, где террористы готовят провокации с использованием химического оружия.
Обновлено в 07:06
Политика

Греция потребовала у Германии €320 млрд репараций

Как отмечается, Греция запросила у Германии репараций на сумму в €320 млрд.
Обновлено вчера в 16:55
Экономика

Гостиницу «Пекин» выставили на торги

Компания «Галс-Девелопмент» объявила о проведении электронных торгов по продаже отеля «Пекин» в центре Москвы.
Обновлено в 05:53
Здоровье

Скворцова отметила отсутствие жалоб на зарплату в здравоохранении

Жалоб на зарплату в отрасли в последние два-три года не было, заявила 5 июня глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 11:33
Происшествия

В Волгограде патологоанатома судят за подмену органов умершей женщины

Суд рассмотрит уголовное дело главного врача волгоградского областного патологоанатомического бюро и двоих его подчиненных, которые подменили органы умершей беременной женщины ради того, чтобы занизить показатель материнской смертности, сообщает в среду СУСК России по региону.
Обновлено в 10:09
Общество

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил в центре Москвы дом, который заселили сотрудниками мэрии

Обновлено в 11:25
Общество

Среди ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС нашли чернокожего

Обновлено вчера в 12:46
Общество

Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа избавляется от женщин старше 50 лет.
Обновлено в 10:31
Авто

Названы топ-7 самых доступных полноприводных кроссоверов с «автоматом»

Обновлено в 09:50
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес

Виктория Боня опровергла слухи о своей беременности

За последнее время появилось немало слухов о том, что Виктория Боня беременна.
Обновлено в 06:27
Общество

В работе Mail.ru произошел сбой

Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе почтового сервиса Mail.ru, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
Обновлено в 11:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное