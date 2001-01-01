Авто
Китайская Great Wall открыла автомобильный завод в Тульской областиRT на русском 11:02
Китайский автопроизводитель Great Wall Motor открыл завод на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области, сообщается на сайте регионального правительства.
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Тимати опубликовал несколько совместных фото с возлюбленной, на которых легко различим заметно округлившийся живот.
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Армия и оружие
Шойгу заявил об усилении напряженности на границах стран СНГ
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Суд заочно арестовал украинку, напавшую на посольство России в Киеве
Суд заочно арестовал украинку Ирму Крат — лидера "женской сотни" Майдана, — за причастность к нападению на здание посольства России в Киеве в 2016 году.
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83-летний Ален Делон записал новую песню
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О чем говорили Владимир Путин и Си Цзиньпин
В первый день государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию состоялись его переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:34
Общество
Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Губернатор отменил закупку зонтов для правительства Прикамья
Губернатор Пермского края Максим Решетников дал распоряжение отменить закупку зонтов для кабмина края.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Захарова рассказала о провокациях в Идлибе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва озабочена ситуацией в Идлибе, где террористы готовят провокации с использованием химического оружия.
Обновлено в 07:06
Политика
Греция потребовала у Германии €320 млрд репараций
Как отмечается, Греция запросила у Германии репараций на сумму в €320 млрд.
Обновлено вчера в 16:55
Экономика
Гостиницу «Пекин» выставили на торги
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Скворцова отметила отсутствие жалоб на зарплату в здравоохранении
Жалоб на зарплату в отрасли в последние два-три года не было, заявила 5 июня глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Волгограде патологоанатома судят за подмену органов умершей женщины
Суд рассмотрит уголовное дело главного врача волгоградского областного патологоанатомического бюро и двоих его подчиненных, которые подменили органы умершей беременной женщины ради того, чтобы занизить показатель материнской смертности, сообщает в среду СУСК России по региону.
Обновлено в 10:09
Общество
Фонд борьбы с коррупцией обнаружил в центре Москвы дом, который заселили сотрудниками мэрии
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Общество
Среди ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС нашли чернокожего
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Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет
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Шоу-бизнес
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За последнее время появилось немало слухов о том, что Виктория Боня беременна.
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В работе Mail.ru произошел сбой
Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе почтового сервиса Mail.ru, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
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