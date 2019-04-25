Энергетика
Китайцы стали крупнейшими иностранными инвесторами завода НОВАТЭКаРБК 13:55
Еще 9,9% «Ямал СПГ» получил китайский Фонд Шелкового пути, то есть доля китайских инвесторов в проекте составила почти 30%. Еще 20% — у Total, а НОВАТЭК сохранил за собой 50,1%. Во втором проекте «Арктик СПГ-2» НОВАТЭК намерен оставить у себя 60%, говорил ранее Михельсон.
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