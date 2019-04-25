Энергетика
Китайцы стали крупнейшими иностранными инвесторами завода НОВАТЭКаРБК вчера в 13:55
НОВАТЭК подписал два обязывающих соглашения о вхождении в проект строительства завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» с китайскими CNODC («дочка» CNPC) и CNOOC, каждая получит по 10%, сообщила российская компания.
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Политика
Иван Ургант предложил сделать мэром Копейска Ким Чен Ына
Обновлено в 00:56
Авто
Составлен ТОП-5 лучших российских автодомов
Обновлено в 00:15
Экономика
«Русал» разместил бонды объемом 15 млрд рублей под 9% годовых
"Русал" завершил размещение 10-летних облигаций с офертой через три года на Московской бирже номинальным объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 14:22
Энергетика
Украина приостановила транзит российской нефти
Украина вынуждена приостановить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 02:24
Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено в 02:07
Общество
ФСИН сообщила, что закон «день за полтора» сократил сроки 96 тыс. осужденных
Закон "день за полтора" - о новом зачете сроков пребывания в СИЗО в срок наказания - за первый год применения сократил сроки более 96 тыс. осужденных к лишению свободы.
Обновлено в 02:29
Здоровье
В Москве растет количество детей «из пробирки»
В результате растет и количество, родившихся по ОМС "из пробирки", как еще называют эту процедуру.
Обновлено в 02:06
Общество
Сильные ветра, дождь и мокрый снег ожидают новосибирцев
Сегодня днём воздух хоть и прогреется до +10°С, но вероятен дождь и сильный ветер до 18 метров в секунду.
Обновлено в 00:29
Футбол
«Арсенал» победил «Спартак» в Туле
В рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский "Арсенал" дома разгромил московский "Спартак", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Губернатор Приморья угостил Ким Чен Ына мясом медведя и кабана
Лидер КНДР провёл на встрече с Кожемяко в ресторане около 1,5 часа, после чего отправился обратно в центр города.
Обновлено в 01:08
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено 24 апреля в 07:47
Политика
Ветераны получат по 10 тыс. рублей ко Дню Победы
Ранее президент ежегодно подписывал указ о выплате перед праздником. В 2018 году эта сумма также составила 10 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 05:24
Технологии
Система «Мир» запустит возможность оплаты покупок с помощью скана лица
Система карт «Мир» планирует запустить проект по оплате покупок с помощью биометрии лица.
Обновлено вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона Нелли заметно помолодела
В конце августа прошлого года ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон.
Обновлено вчера в 11:22
Футбол
Марадона забил прямым ударом с углового
58-летний наставник закрутил мяч в ворота с углового. Стоит отметить, что Марадона возглавил "Дорадос" в 2018 году.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на востоке Москвы
Четыре легковых автомобиля столкнулись на Пермской улице на востоке Москвы, передает РИА "Новости" со ссылкой на столичное управление ГИБДД.
Обновлено в 01:43
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Отдых в Крыму предстоящим летом на одного человека в среднем обойдется в 2,8 тыс. рублей в день, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 02:20
Хоккей
Овечкин вызван в сборную России на ЧМ
Капитан "Вашингтона" нападающий Александр Овечкин получил вызов в сборную России для подготовки к чемпионату мира по хоккею, сообщает пресс-служба национальной команды страны.
Обновлено вчера в 02:34
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
Путин стал почетным доктором китайского университета Цинхуа
Обновлено в 01:43
Происшествия
Погиб предполагаемый координатор взрывов на Шри-Ланке
Полиция Шри-Ланки сообщила о гибели боевика Захрана Хашима, предположительно, связанного с террористической группировкой "Исламское государство"* и являющегося координатором серии резонансных взрывов, которые были совершены в пасхальное воскресенье в различных районах страны.
Обновлено в 02:06
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
Порошенко нашёл, чем ответить на выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Фейсбук призвал Запад усилить санкции против России из-за решения Москвы ввести упрощённый порядок получения гражданства РФ для жителей Донбасса.
Обновлено в 02:15
Общество
33 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС
Обновлено в 00:52
Происшествия
В Вологде умер избитый в семье опекунов семилетний мальчик
В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Общество
Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Facebook
Прокуратура Нью-Йорка проводит расследование в отношении компании Facebook в связи со сбором данных с электронных адресов пользователей соцсети.
Обновлено вчера в 19:00