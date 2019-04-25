Энергетика

Китайцы стали крупнейшими иностранными инвесторами завода НОВАТЭКаРБК 13:55

НОВАТЭК подписал два обязывающих соглашения о вхождении в проект строительства завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» с китайскими CNODC («дочка» CNPC) и CNOOC, каждая получит по 10%, сообщила российская компания.
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«Дочка» CNPC получит 10% в проекте «Новатэка» «Арктик СПГ - 2»

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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 19:13, Ашберн
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