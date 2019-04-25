Энергетика
Китайцы стали крупнейшими иностранными инвесторами завода НОВАТЭКаРБК 13:55
НОВАТЭК подписал два обязывающих соглашения о вхождении в проект строительства завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» с китайскими CNODC («дочка» CNPC) и CNOOC, каждая получит по 10%, сообщила российская компания.
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Наука
Ученые обнаружили в хлебе опасное вещество
Обновлено в 17:52
Политика
Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено в 16:48
Музыка
Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами
Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено в 15:05
Космос
В Астрахани сняли на видео круживший в ночном небе НЛО
Жители Астрахани опубликовали в Сети короткое видео, где показали круживший в ночном небе НЛО.
Обновлено в 13:00
Спорт
Калининградский «Локомотив» сыграет против московского «Динамо»
Калининградский «Локомотив» сыграет в финале женской волейбольной Суперлиги против действующего чемпиона и обладатель кубка страны — столичного «Динамо».
Обновлено в 05:55
Политика
Северная Корея выставила счет США на 2 миллиона долларов
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес
Принц Гарри появился на публике с Кейт Миддлтон
Вопреки слухам о разногласиях между братьями, Кейт и Гарри дружелюбно улыбались друг другу и смеялись.
Обновлено в 12:44
Общество
Yle (Финляндия): почему церковь получает полмиллиарда, а голодающие дети — нет? (Yle)
Всего за несколько часов разоренный пожаром собор Парижской Богоматери собрал пожертвований на полмиллиарда евро.
Обновлено в 17:49
Религия
У православных христиан наступила Великая пятница
Православные христиане отмечают Великую (Страстную) пятницу - день, когда Иисус Христос был распят и умер на кресте.
Обновлено в 18:43
Политика
Савченко: в российской тюрьме было лучше, чем в украинской
Как сообщает канал NewsOne, нардеп Надежда Савченко, подозреваемая на родине в в подготовке терактов в центре Киева, призналась журналистам, что находиться в украинской тюрьме ей было сложнее, чем ранее в российской.
Обновлено в 19:11
Происшествия
Двое рабочих погибли в результате аварии на шахте в ЛНР
Обновлено в 17:24
Происшествия
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено в 18:54
Политика
Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому
Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:39
Авто
Компания Subaru выпустила 4-миллионный автомобиль
Японский автобрен выпустил юбилейный Subaru Outback на заводе Subaru of Indiana Automotive, который является единственным заводом компании за пределами Японии и начал работу в 1989 году.
Обновлено в 08:55
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Политика
Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею
Нанести визит в Северную Корею предложил глава КНДР Ким Чен Ын российскому президенту Владимиру Путину, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 18:44
Здоровье
В Песочном откроют Центр онкологии им. Петрова за 5,6 млрд рублей
Медицинское учреждение станет новым корпусом НМИЦ онкологии им. Петрова. В здании смогут разместить до 229 пациентов.
Обновлено в 15:20
Космос
На Марсе найдена база пришельцев для отражения атаки с Нибиру
Уфологи увидели признаки мощной линии обороны. Американское космическое агентство опубликовало новые фотографии поверхности Марса.
Обновлено в 10:41
Энергетика
Украина остановила транзит российской нефти
Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 17:50
Происшествия
Трубу на улице Димитрова починили
Специалисты заменили 29 метров трубопровода диаметром 1000 миллиметров, не вскрывая асфальтовое покрытие и не перекрывая движение транспорта.
Обновлено в 18:58
Политика
ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено в 13:31
Культура
Пятый международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве
Обновлено в 02:30
Космос
На МКС произошёл сбой в системе очистки воздуха
Обновлено в 16:53
Музыка
После ухода из Black Star Егор Крид сохранил свой псевдоним
В последние месяцы в СМИ регулярно появлялась информация об уходе 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, из лейбла Black Star.
Обновлено в 04:56
Политика
Путин назвал победу Зеленского «полным провалом политики Порошенко»
Как утверждал источник «Ведомостей», близкий к администрации президента, указ выпустили после выборов президента Украины, поскольку во время избирательной кампании это мог бы в свою пользу использовать Петр Порошенко.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Футбол
Агент: «„Реалу“ предлагали за Асенсио 180 миллионов»
Обновлено в 18:15