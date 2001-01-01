Авто
Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в РоссииХабаровский край сегодня 02:30
Китайцы проводят переговоры с приморчанами, так как у последних есть большой опыт поставки поддержанных авто в Россию, также в регионе временно приостановлена обязанность устанавливать на подержанные иномарки «ЭРУ-ГЛОНАСС».
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Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
В Саратовской области перевернулся автобус, пострадали шесть человек
Автобус, следовавший из Германии в Камышин, в понедельник опрокинулся в кювет в Саратовской области, в результате пострадали двое детей и четверо взрослых, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.
Обновлено в 02:36
Общество
Названы популярные у пользователей Instagram места Москвы
Столичный комитет по туризму составил рейтинг достопримечательностей, которые, согласно числу хештегов, пользуются особым вниманием у интернет-пользователей, передает портал мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 02:13
Политика
Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир в Донбасс законами
Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
Одной из жертв стрелка в Огайо оказалась его сестра
Полиция американского штата Огайо идентифицировала личность стрелка, который убил девять человек в городе Дейтон.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Лидер группы «Чайф» назвал интернет-терроризмом комментарии в соцсетях
Поводом для негатива стало участие группы «Чайф» в фестивале «Шашлык Live», который мэрия Москвы провела накануне во время протестов.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Пожарный пропал при тушении лесов в Красноярском крае
Обновлено в 02:48
Политика
США начали новую эру контроля над вооружениями
Обновлено в 02:23
Происшествия
Арестован организатор разбоя с участием сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Общество
В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала лета
Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной с начала лета.
Обновлено в 01:45
Здоровье
Врач сообщил о необходимых в аптечке лекарствах
Врач Александр Мясников сообщил о необходимых в аптечке лекарствах.
Обновлено вчера в 14:03
Экономика
Эксперты допустили возможность рецессии в России уже в 2019 году
В России уже в 2019 году может наступить техническая рецессия, а не в 2021 году, как ранее допускало Минэкономразвития, сообщает 5 августа РБК со ссылкой на экспертов Института экономики роста им. Столыпина.
Обновлено в 02:37
Общество
Под Хабаровском десятки дач оказались затоплены из-за паводка
На островах рядом с Хабаровском (Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский) из-за подъема воды в реке Амур затопило десятки дач.
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Обновлено вчера в 20:46
Энергетика
«Газпром» и НОВАТЭК борются за европейский рынок
Главными конкурентами «Газпрома» на европейском рынке в первом полугодии стали поставщики сжиженного газа и в первую очередь НОВАТЭК.
Обновлено в 02:39
Футбол
Шюррле поблагодарил «Спартак» за тёплый приём
Обновлено в 01:18
Общество
Владимир Путин подписал закон, повышающий детские пособия
Владимир Путин подписал закон, повышающий детские пособия до прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 07:17
Футбол
Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Рубином»
Обновлено вчера в 17:24
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске
Обновлено вчера в 13:59
Экономика
В Чехии оценили потери от российского продовольственного эмбарго
Крупнейший чешский производитель молочных продуктов — компании Madeta в полной мере ощутил на себе действие российского продовольственного эмбарго.
Обновлено в 01:59
ЖКХ
Жителей украинского города оставили без горячей воды из-за долгов
Жителей города Энергодара Запорожской области Украины оставили без горячей воды из-за долгов за электроэнергию.
Обновлено в 02:29
Путешествия
«Интурист» начал продажи зимних туров в Анталью из 10 городов России
Бронирование туров в Анталью на зимний сезон уже открыто на сайте туроператора www.intourist.ru.
Обновлено в 00:06
Футбол
Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года
В сообщении «Чертаново» уточняется, что Березина в составе клуба неоднократно побеждала на чемпионатах России, играла в финале Кубка страны, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, выступала за юниорскую и молодежную сборные России.
Обновлено в 01:18
Теннис
Теннис. Медведев поднялся на девятое место в рейтинге ATP
Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с десятого на девятое место в рейтинге ATP.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено вчера в 14:48
Здоровье
Новосибирский губернатор передал медикам ключи от машин скорой помощи
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 5 августа, вручил медикам региона ключи от восьми новых машин скорой помощи.
Обновлено в 01:54
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Япония выразила протест России из-за учений на Курилах
Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено вчера в 23:59