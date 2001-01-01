Авто

Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в РоссииХабаровский край сегодня 02:30

Китайцы проводят переговоры с приморчанами, так как у последних есть большой опыт поставки поддержанных авто в Россию, также в регионе временно приостановлена обязанность устанавливать на подержанные иномарки «ЭРУ-ГЛОНАСС».
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Подержанные китайские BMW и Mercedes могут приехать из Владивостока

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Кот в мешке или машины с пробегом из Китая

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Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России

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Нихао подкралось: китайские BMW и Audi могут приехать из Владивостока

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Эксперты допустили возможность рецессии в России уже в 2019 году

В России уже в 2019 году может наступить техническая рецессия, а не в 2021 году, как ранее допускало Минэкономразвития, сообщает 5 августа РБК со ссылкой на экспертов Института экономики роста им. Столыпина.
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На островах рядом с Хабаровском (Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский) из-за подъема воды в реке Амур затопило десятки дач.
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Шюррле поблагодарил «Спартак» за тёплый приём

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Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
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Крупнейший чешский производитель молочных продуктов — компании Madeta в полной мере ощутил на себе действие российского продовольственного эмбарго.
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Жителей города Энергодара Запорожской области Украины оставили без горячей воды из-за долгов за электроэнергию.
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«Интурист» начал продажи зимних туров в Анталью из 10 городов России

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Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
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