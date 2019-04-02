Китайцам запретили строить завод для продажи воды БайкалаLenta.ru 11:35

с чего всё началось

Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».

Политика Порошенко поручил проверить на полиграфе руководство «Укроборонпрома» Президент Украины Петр Порошенко в связи с итогами ряда журналистских расследований о хищениях и коррупции в оборонной сфере поручил проверить на полиграфе руководство госконцерна «Укроборонпром».

Общество Высказавшаяся о молодежи свердловская чиновница нашла новую работу Экс- глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких выложила в инстаграм снимок с нового места работы.

Политика Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.

Происшествия Названы три основные версии заражения суворовцев эхинококком У 54 курсантов зафиксированы признаки заболевания «эхинококкоз». Депутат Алексей Куриный добился от военной прокуратуры ответа.

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Общество В теле погибшей беременной самки кита нашли 22 килограмма пластика В теле погибшей беременной самки кита, которую выбросило на берег у популярного туристического места Порто Черво на итальянской Сардинии, обнаружили 22 килограмма пластика.

Армия и оружие НАТО обсудит расширение военного присутствия в Черном море «Совершенно секретно»: Министр иностранных дел стран НАТО 3-4 апреля собираются обсудить расширение своего военного присутствия в Черном море.

Здоровье «Септолете плюс» и ряд других препаратов прекратят ввозить в Россию Росздравнадзор сообщил об прекращении ввоза в РФ антисептического спрея "Септолете плюс", применяемого при инфекциях полости рта и глотки.

Здоровье Больного раком ребенка несколько лет лечили от простуды В Забайкалье девочку с увеличенными лимфоузлами несколько лет лечили от простуды.

Экономика Названы самые высокооплачиваемые профессии Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.

Кино В сети появился новый трейлер «Мстителей» В официальном YouTube-аккаунте студии Marvel опубликован новый трейлер последней части фильма о приключениях супергероев «Мстители: финал».

Экономика Биткоин подорожал более чем на 15 процентов Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, увеличилась во вторник более чем на 15 процентов. Это следует из данных CoinMarketCap.

Политика Украина начала укреплять границу с Россией Украина начала активно укреплять украино-российскую границу в рамках проекта "Стена", заявила во вторник пресс-служба МВД Украины.

Происшествия Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию.

Общество В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году Население Земли к 2050 году вырастет до 9,7 млрд человек, следует из доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, опубликованного (*pdf) на сайте организации.

Авто Стартовало производство экономичного Lada Largus Сегодня на ГК «АТС» официально запущено производство второй серийной модели Lada Largus CNG, работающей на метане.

Здоровье Дмитрий Медведев побывал в пермской поликлинике Дмитрий Медведев осмотрел поликлинику, поинтересовался оснащением медицинского учреждения, спросил, каких специалистов не хватает.

Происшествия Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга рассказали о пытках Как пишет «Медиазона», один из обвиняемых Мухамадюсуп Эрматов рассказал члену петербургского ОНК Яне Теплицкой, что до официального ареста он находился в «секретной тюрьме ФСБ», где с 6 апреля по 11 мая 2017 года его держали прикованным к батарее с мешком на голове и пытали током, чтобы он признался, что знаком с исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым и что он якобы передал ему бомбу.

Политика КС Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область Конституционный суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.

Происшествия Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.