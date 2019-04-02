Общество
Китайцам запретили строить завод для продажи воды БайкалаLenta.ru 11:35
Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить204
с чего всё началось
Общественная петиция против возведения завода, который может нанести экосистеме уникального озера непоправимый ущерб, набрала свыше миллиона подписей.Lenta.ru11:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
Политика
Порошенко поручил проверить на полиграфе руководство «Укроборонпрома»
Президент Украины Петр Порошенко в связи с итогами ряда журналистских расследований о хищениях и коррупции в оборонной сфере поручил проверить на полиграфе руководство госконцерна «Укроборонпром».
Обновлено в 12:12
Общество
Высказавшаяся о молодежи свердловская чиновница нашла новую работу
Экс- глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких выложила в инстаграм снимок с нового места работы.
Обновлено в 12:32
Политика
Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Названы три основные версии заражения суворовцев эхинококком
У 54 курсантов зафиксированы признаки заболевания «эхинококкоз». Депутат Алексей Куриный добился от военной прокуратуры ответа.
Обновлено в 05:42
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Общество
В теле погибшей беременной самки кита нашли 22 килограмма пластика
В теле погибшей беременной самки кита, которую выбросило на берег у популярного туристического места Порто Черво на итальянской Сардинии, обнаружили 22 килограмма пластика.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
НАТО обсудит расширение военного присутствия в Черном море
«Совершенно секретно»: Министр иностранных дел стран НАТО 3-4 апреля собираются обсудить расширение своего военного присутствия в Черном море.
Обновлено вчера в 06:35
Здоровье
«Септолете плюс» и ряд других препаратов прекратят ввозить в Россию
Росздравнадзор сообщил об прекращении ввоза в РФ антисептического спрея "Септолете плюс", применяемого при инфекциях полости рта и глотки.
Обновлено в 12:20
Здоровье
Больного раком ребенка несколько лет лечили от простуды
В Забайкалье девочку с увеличенными лимфоузлами несколько лет лечили от простуды.
Обновлено в 11:15
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии
Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:45
Кино
В сети появился новый трейлер «Мстителей»
В официальном YouTube-аккаунте студии Marvel опубликован новый трейлер последней части фильма о приключениях супергероев «Мстители: финал».
Обновлено в 10:33
Экономика
Биткоин подорожал более чем на 15 процентов
Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, увеличилась во вторник более чем на 15 процентов. Это следует из данных CoinMarketCap.
Обновлено в 03:38
Политика
Украина начала укреплять границу с Россией
Украина начала активно укреплять украино-российскую границу в рамках проекта "Стена", заявила во вторник пресс-служба МВД Украины.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 07:18
Общество
В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году
Население Земли к 2050 году вырастет до 9,7 млрд человек, следует из доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, опубликованного (*pdf) на сайте организации.
Обновлено в 08:03
Интернет
«Игра престолов» стала самым «вирусным» сериалом
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Собчак прекратила финансирование Партии перемен
Обновлено в 07:55
Автоспорт
Квят показал 14-е время на тестах в Бахрейне, Шумахер – 2-е
Обновлено в 11:59
Авто
Стартовало производство экономичного Lada Largus
Сегодня на ГК «АТС» официально запущено производство второй серийной модели Lada Largus CNG, работающей на метане.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Нападение на племянницу Скрипаля попало на видео
Обновлено в 04:30
Здоровье
Дмитрий Медведев побывал в пермской поликлинике
Дмитрий Медведев осмотрел поликлинику, поинтересовался оснащением медицинского учреждения, спросил, каких специалистов не хватает.
Обновлено в 10:47
Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке
Обновлено 31 марта в 14:00
Происшествия
Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга рассказали о пытках
Как пишет «Медиазона», один из обвиняемых Мухамадюсуп Эрматов рассказал члену петербургского ОНК Яне Теплицкой, что до официального ареста он находился в «секретной тюрьме ФСБ», где с 6 апреля по 11 мая 2017 года его держали прикованным к батарее с мешком на голове и пытали током, чтобы он признался, что знаком с исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым и что он якобы передал ему бомбу.
Обновлено в 10:34
Политика
КС Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область
Конституционный суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой
Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 05:17