Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в АзииРБК 01:56
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом говорится в заявлении министерства.
Читать в источнике
Оценить91
Подробнее о событии
Показать все источники
Пекин обеспокоен из-за планов США разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Вести.Ruвчера в 22:44
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Происшествия
«Свидетели Иеговы» пойдут под суд в Красноярске как вербовщики
Очередное уголовное дело возбуждено против членов запрещённой в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы».
Обновлено в 05:44
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
В Панаме возбуждено дело о причастности Порошенко к отмыванию денег
Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело по отмыванию преступных доходов, к которому может быть причастен бывший президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 04:34
Теннис
Шарапова проиграла Контавейт на турнире в Торонто
Россиянке Мария Шарапова уступила эстонской теннисистке Анетте Контавейт в стартовом раунде турнира категории Premier 5 в Торонто и покинула соревнования в Канаде.
Обновлено вчера в 22:18
Гаджеты
LG покажет на IFA 2019 смартфон с дополнительным экраном
Презентация LG намечена на день открытия выставки IFA 2019 — 6 сентября. Очевидно, что компания представит на мероприятии и другие продукты.
Обновлено в 02:32
Общество
И все-таки холера: в Севастополе закрывают популярные пляжи
Холера, обнаружение которой в севастопольской бухте в июне этого года было признано «неопасным», спустя месяц привела к закрытию пляжей «Омега» и парка Победы.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Московские врачи решили ампутировать руку избитой девочки из Ингушетии
По словам директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, на правой руке девочки имеется точная граница между погибшими и целыми тканями.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Авто
Названы самые продаваемые автомобили Lada за 7 месяцев
Обновлено в 02:55
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России
Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие
Глава Пентагона назвал неприемлемой военную операцию Турции в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер заявил о неприемлемости любой военной операции Турции на севере Сирии.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Новую противолодочную управляемую ракету получит ВМФ России
Российский ВМФ вскоре получит новейшую противолодочную управляемую ракету (ПЛУР), которая способна уничтожать субмарины противника на значительном расстоянии от места боевых действий.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой уезжает от дедушки и бабушки
Ранее Исаева рассказала, что режиссер фильма о Юлии Началовой с утра до вечера «торчит» на ее могиле.
Обновлено в 03:00
Происшествия
На свадьбе в Азербайджане отравились 89 человек
Обновлено в 04:27
Происшествия
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.
Обновлено в 00:36
Авто
В Сети напомнили про необычный пикап Иж-27171 «Охотник»
Российский пикап Иж-27171 «Охотник», который имел полный привод, выпускали с 2003 года на предприятии «Иж-Авто» только по индивидуальным заказам.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Польше задержали 20 граждан РФ из-за драки с фанатами
Обновлено вчера в 11:20
Армия и оружие
Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году
В материалах отмечается, что к декабрю 2020 года на площадке 107 полигона Капустин Яр будет утилизировано оборудование и ликвидированы сооружения ракетно-космического комплекса "Восход", использовавшиеся для пусков ракет-носителей "Космос-3М" и К65М-Р.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Массовая драка произошла в Москве
Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Экономика
Прибыль «Полюса» за 1 полугодие выросла в 2,8 раза
Прибыль "Полюса" по МСФО за 1 полугодие 2019 года выросла в 2,8 раза - до 61,58 млрд рублей, следует из отчетности компании.
Обновлено в 02:34
Общество
Адвокат Запашных заявил о многомиллионном ущербе от слов Доренко
Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского оценил ущерб от слов покойного экс-главреда радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, сообщает RNS.
Обновлено в 04:15
Культура
Композитор «Симпсонов» Клаузен обвинил авторов проекта в дискриминации
Два года назад 78-летнего композитора Альфа Клаузена уволили из штата сотрудников мультсериала «Симпсоны».
Обновлено в 05:10
Экономика
Испанские фермеры рассказали о проблемах из-за российского продэмбарго
Многие испанские производители сельскохозяйственной продукции, особенно косточковых фруктов, не смогли за пять лет, прошедших с момента введения российскими властями запрета на ее ввоз, найти альтернативные рынки; намного лучше обстоит ситуация с экспортом изделий из свинины - российский рынок заменил китайский, рассказали РИА Новости фермеры.
Обновлено в 02:59