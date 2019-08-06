Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в АзииРБК 01:56
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом говорится в заявлении министерства.
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Китай примет ответные сдерживающие меры в случае размещения США ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом во вторник на специальном брифинге заявил директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун.ТАССвчера в 22:29
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Пекин обеспокоен из-за планов США разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Вести.Ruвчера в 22:44
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