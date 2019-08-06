Китай примет ответные сдерживающие меры в случае размещения США ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом во вторник на специальном брифинге заявил директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун.

с чего всё началось

МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом говорится в заявлении министерства.

Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии

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